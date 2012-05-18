Курс НБУ на 21.05.12

Официальный курс НБУ на 21.05.12 100 USD США – 799.1500 (на 18 мая – 799.1000) 100 EUR – 1016.5987 (на 18 мая – 1013.4186) 10 RUR – 2.5457 (на 18 мая – 2.5826)

Официальный курс НБУ на 21.05.12 100 USD США – 799.1500 (на 18 мая – 799.1000) 100 EUR – 1016.5987 (на 18 мая – 1013.4186) 10 RUR – 2.5457 (на 18 мая – 2.5826) Учетные курсы банковских металлов на 21.05.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 126905.02 (на 18 мая – 122846.25) 961 XAG 10 Серебро – 2275.98 (на 18 мая – 2177.28) 962 XPT 10 Платина – 116516.07 (на 18 мая – 113937.40) 964 XPD 10 Палладий – 48428.49 (на 18 мая – 47380.70)

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