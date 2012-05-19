В Украине сегодня отмечают День Европы

Сегодня в Украине традиционно отмечают День Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, нынешний День Европы - „юбилейный”, поскольку отмечается в нашем государстве уже десятый раз.

Эта общегосударственная акция была проведена впервые в 2003 году в соответствии с Указом Президента Украины № 339 от 19.04.2003.

19 мая с 11.00 до 18.00 состоится культурно-массовая акция „Европейский городок” на ул. Крещатик, во время которой планируется праздничный концерт, презентации посольств государств - членов ЕС в Украине, городов - хозяев Евро-2012, будут представлены разнообразные информационные стенды, а также проведены развлекательные мероприятия известных европейских и мировых компаний.

Торжественная церемония открытия „Европейского городка” состоится с 12.00 до 13.00 при участии министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова, министра культуры Украины Михаила Кулиняка, представителей дипкорпуса ЕС в Украине.

С 11.00 до 12.00 по Крещатику пройдет „Европейский парад”, организованный ВОО „Европейская молодежь Украины”.