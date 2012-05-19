Президент поручил СНБО снизить цены на лекарства
Президент Украины Виктор Янукович поручил Совету национальной безопасности и обороны Украины снизить цены на лекарственные средства.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Сейчас работаем над снижением цены на лекарства. Потому что у нас есть некоторые лекарственные препараты, на которые цены в пять-восемь раз дороже цен производителя. Мы поработаем сейчас. Я поставил этот вопрос на заседание Совета национальной безопасности и обороны», - сказал В.Янукович вчера во время рабочей поездки в Донецкую область.
Президент Украины намерен в данной сфере «навести порядок и вывести ситуацию на нормальные, цивилизованные отношения».
«Это тоже бизнес, но он должен быть в рамках правил. Вот эти правила мы установим, они будут такими, которые позволят цены определенным образом понимать и контролировать. Вообще это должно устроить всех», - отметил В. Янукович.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Клюев возьмется за улучшение рынка лекарственных средств Украины
Кабмин создаст резерв лекарств для пилотного проекта по введению референтных цен
В Украине 10 из 15 иностранных лекарств не отвечают европейским стандартам - Минздрав