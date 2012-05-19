Для имплементации нового УПК необходимо внести изменения в почти 300 законов - Янукович

Для имплементации нового Уголовного процессуального кодекса, который вступает в действие с 1 ноября текущего года, необходимо внести изменения в почти 300 существующих законов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент Украины Виктор Янукович сообщил вчера во время рабочей поездки в Донецкую область.

Он отметил, что до 1 ноября действующее законодательство необходимо привести в соответствие с нормами нового Уголовного процессуального кодекса.

«Нам нужно еще внести изменения почти в 300 законов Украины. Сейчас Министерство юстиции вместе с Кабинетом министров будут работать над быстрой имплементацией, то есть подготовкой изменений в уже существующие в Украине законы», - сказал В.Янукович.

Он также не исключает, что в случае необходимости новый Уголовный процессуальный кодекс может быть доработан в будущем.

«Я его (УПК) подписал. Если еще появятся вдруг какие-то к нему замечания впоследствии, увидим недостатки, то мы сможем еще над этими недостатками поработать», - сказал глава государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что новый УПК основывается на принципах равенства защиты и обвинения, а также состязательности сторон.

Президент напомнил, что сразу после своего вступления в должность дал поручение начать работу над новым УПК. «В апреле 2010 года по моей личной инициативе была создана рабочая группа, которая вместе с экспертами Совета Европы начала работать над этим документом. Для нас было важно подготовить очень качественный современный Уголовный процессуальный кодекс», - сказал он.

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