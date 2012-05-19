В Днепропетровске устанавливают «антитеррористические» прозрачные урны.

Как сообщает официальный сайт Днепропетровского городского совета со ссылкой на Управление коммунального хозяйства, первые 100 таких урн установили в центральной части города.

В целом город планирует приобрести за средства местного бюджета более тысячи урн, которые считаются безопаснее, чем железобетонные. Последние с улиц города убрали после серии взрывов 27 апреля. Сейчас в Днепропетровске для удобства прохожих временно установили металлические контейнеры, однако, по словам дворников, это проблемы с мусором не решило.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прогремело 4 взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей.

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