Спецпроверки сведений о кандидатах на госдолжности будут проводить по-новому

Президент Украины Виктор Янукович внес изменения в порядок организации проведения специальной проверки сведений о лицах, претендующих на должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Текст соответствующего указа от 18 мая размещен на сайте главы государства.

В соответствии с документом, не считается назначением (кроме назначений, которые осуществляются Президентом Украины или Кабинетом Министров) назначение в порядке перевода лица на другую должность в пределах одного и того же органа государственной власти (государственного органа) или органа местного самоуправления, назначение в порядке перевода на работу из одного органа государственной власти или органа местного самоуправления в другой.

Также не считается назначением назначение в порядке перевода лица, работавшего в органе государственной власти (государственном органе), который упраздняется, на работу в другой орган государственной власти, к которому переходят полномочия и функции упраздняемого органа государственной власти.

Указом определяется, что обмен во время проведения специальной проверки сведениями между органами (подразделениями), которые проводят специальную проверку, осуществляется в порядке, установленном законодательством. Особенности взаимодействия органов государственной власти и органов, которые проводят специальную проверку, во время проведения спецпроверки относительно лиц, которые претендуют на занятие должностей, пребывания на которых представляет государственную тайну, определяются общими нормативно-правовыми актами заинтересованных органов государственной власти.

Также в документе изложены в новой редакции формы 2 и 3 к вышеупомянутому порядку.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 25 января 2012 года Президент Украины Виктор Янукович утвердил порядок организации проведения специальной проверки сведений относительно лиц, которые претендуют на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Проверка будет осуществляться на основе Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции». Это не касается кандидатов на пост Президента Украины, кандидатов в народные депутаты Украины, кандидатов в депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым, местных советов и на должности сельских, поселковых, городских голов.