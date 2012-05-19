ЕС: Украина еще должна выполнить большую работу для подписания Соглашения об ассоциации

В Европейском Союзе считают, что Украина еще должна выполнить большую работу для подписания Соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня в Киеве в своем выступлении во время празднования Дня Европы в Украине заместитель главы Представительства Европейского Союза в Украине Мария Юрикова.

«Переговоры были завершены, и документ парафирован, но до окончательного подписания этого важного документа еще должна быть выполнена достаточно большая работа», - сказала она.

По ее словам, остаются еще много направлений, по которым нужно достичь значительного улучшения, в частности, это юридическая система, улучшение бизнес-климата, борьба с коррупцией.

«Ваша страна должна сделать очень важные серьезные и систематические шаги в реформировании этих отраслей, чтобы приблизиться к европейским стандартам», - сказала она.

М.Юрикова отметила, что если это соглашение будет должным образом воплощено в жизнь, это будет гарантировать гражданам Украины почти те же юридические стандарты, права и преимущества, которыми уже сегодня пользуются граждане ЕС.

Также М.Юрикова отметила, что Украина нуждается в честной и прозрачной судебной системе для всех граждан Украины, включая лидеров оппозиционных сил.

«Мы также ожидаем, что украинцы смогут прийти и свободно выразить собственные желания на парламентских выборах 28 октября», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС вели переговоры о Соглашении об ассоциации с 2007 года. 19 декабря 2011 года стороны заявили о завершении переговоров, а 30 марта 2012 года документ был парафирован.

Вместе с тем подписание и дальнейшая ратификация Соглашения об ассоциации на сегодняшний день отложены в связи с ухудшением ситуации с демократией в Украине, использованием выборочного правосудия, свертыванием прав человека.

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