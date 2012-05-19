Новый УПК опубликован в официальной прессе

Новый Уголовный процессуальный кодекс Украины опубликован сегодня в газете «Голос Украины» (№90-91 от 19 мая в 2012 г.).

В «Заключительных положениях» Кодекса указывается, что он вступает в силу через 6 месяцев со дня его опубликования, кроме определенных положений.

В соответствии с «Переходными положениями», Кабинет Министров должен в 3-месячный срок со дня опубликования УПК привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим Кодексом.

В месячный срок со дня опубликования документа правительство должно внести на рассмотрение Верховной Рады предложения о приведении законодательных актов в соответствие с этим Кодексом.

Генеральная прокуратура Украины в течение 3 месяцев со дня опубликования УПК должна создать Единый реестр досудебных расследований, разработать и утвердить по согласованию с Министерством внутренних дел, СБУ, органа, который осуществляет контроль за соблюдением налогового законодательства, положения о порядке его ведения, а также привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с кодексом.

МВД должно в течение 3 месяцев разработать и утвердить положение о порядке применения электронных средств контроля в соответствии с требованиями Кодекса.

Государственной судебной администрации рекомендовано в течение одного месяца обеспечить обращения своих территориальных управлений с представлениями в соответствующие местные советы о формировании и утверждении ими списков присяжных в соответствии с требованиями закона «О судоустройстве и статусе судей».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Уголовный процессуальный кодекс Украины в ночь на 13 апреля.

Парламент рассматривал во втором чтении проект УПК четыре дня, начиная с 10 апреля. Однако, если 10 и 11 апреля заседания ВР объявлялись закрытыми, то пленарное заседание, которое началось в 10.00 12 апреля, завершилось только 13 апреля около 4.10 утра.

Всего в кодекс было внесено свыше 3700 поправок.

Оппозиция заявила, что УПК принят с нарушениями.

Общественность призывала Президента не подписывать УПК из-за нарушения процедуры его принятия. 14 мая Президент Украины Виктор Янукович подписал Уголовный процессуальный кодекс.

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