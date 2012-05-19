Украина и Польша на 100% готовы к Евро-2012 - Колесников

Украина и Польша практически на 100% готовы к проведению Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников во время брифинга по завершению пятого заседания Украинско-Польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

«Обе принимающие страны, Украина и Польша, практически на 100% готовы к старту первенства континента по футболу 2012 года… Жители принимающих стран могут полностью сосредоточиться на футболе», - сказал он.

Б.Колесников высказал благодарность Польше за плодотворное и эффективное сотрудничество за все годы подготовки к Евро-2012. «Убежден, что благодаря этому чемпионату должны расти торговый оборот между двумя странами и расширяться туристические маршруты», - подчеркнул вице-премьер.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр экономики Республики Польша Вальдемар Павляк отметил, что торговый оборот между странами-организаторами Евро-2012 уже вырос на 30%. «Этот турнир будет хорошим импульсом для общения между людьми, а вся подготовленная к проведению чемпионата инфраструктура будет служить украинцам и полякам в течение многих последующих лет», - сказал он.

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