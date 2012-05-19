Тимошенко против бойкота Евро-2012 в Украине - вице-президент Европарламента

Варшава. Заключенная экс-глава украинского правительства Юлия Тимошенко выступает против бойкота матчей финала Чемпионата Европы по футболу, который состоится в начале лета в Украине и Польше.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал сегодня вице-президент Европейского парламента Яцек Протасевич в эфире польского телеканала TVPinfo.

Евродепутат, который сегодня утром посетил Ю.Тимошенко в больнице в Харькове, сказал, что позиция экс-премьера Украины в деле бойкота чемпионата, к которому раньше призывали ряд политиков из Европейского Союза, является "близкой к позиции польской власти".

"Юлия Тимошенко считает, что бойкот спортивного мероприятия, бойкот матчей - это плохая идея. Просит, чтобы этого не делать", - сказал Я.Протасевич.

В то же время политик отметил, что Ю.Тимошенко поддерживает "политический бойкот", не уточнив, что именно под этим имеет в виду.

Я.Протасевич, который входит в нынешнюю партию власти в Польше "Гражданская платформа" (РО) с 2001 года, сказал, что посетил Ю.Тимошенко по инициативе главы польского правительства Дональда Туска.

По его словам, премьер Польши советовал политикам, которые едут в Украину с официальным визитом, провести также встречу с представителями оппозиции, в том числе - при возможности - с Ю.Тимошенко.

Я.Протасевич также хорошо оценил условия, в которых осуществляется лечение экс-главы украинского правительства.

"Это такой высокий польский стандарт. Однако присутствие охранников, камер не создает комфорта для лечения, о чем нам говорила госпожа Тимошенко", - сказал Я.Протасевич.

Как сообщал УНИАН, Президент Польши Бронислав Коморовский назвал "неадекватными", а глава польского правительства Дональд Туск "неуместными" призывы некоторых европейских политиков к бойкоту Евро-2012 в Украине из-за дела Ю.Тимошенко, которая в конце апреля заявила об ее избиении представителями тюремных служб и объявила голодовку.

Среди 27 государств Евросоюза, в который входит Польша, наиболее активно призывали к бойкоту представители Германии, которые в то же время заявляли, что окончательное решение будет принято накануне чемпионата, первый матч которого состоится 8 июня в Варшаве.

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