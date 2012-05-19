Бундестаг назначил Тимошенко официального защитника

Заключенная экс-премьер Украины Юлия Тимошенко получила официального защитника в немецком парламенте.

Ею стала депутат Бундестага Эрика Штайнбах (ХДС) в рамках программы «парламентарии защищают парламентариев», сообщает «Немецкая волна».

Эта программа немецкого Бундестага существует с 2003 года для защиты зарубежных политиков, которых преследуют или которым угрожают репрессии.

Э.Штайнбах, которая принадлежит к руководству правительственной фракции ХДС/ХСС, отвечает в ней за вопросы прав человека и гуманитарной помощи.

«В должности премьер-министра Украины она (Юлия Тимошенко) прилагала все силы для реализации целей Помаранчевой революции, демократизации своей страны, борьбы с распространенной коррупцией и для приближения Украины к Европейскому Союзу», - отметила Э.Штайбах.

По словам немецкого депутата, «процесс против нее (Ю.Тимошенко) и других оппозиционных политиков страны прошел без соблюдения международных стандартов относительно честного, прозрачного и независимого правосудия».

В то же время, как сообщил Бундестаг, депутат от Зеленых Виола фон Крамон защищает бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука. Его осудили в апреле 2012-го к трем годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением.

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