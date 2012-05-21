ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Поможет ли молочной отрасли 1 млрд гривен от правительства — мнения чиновника, эксперта и производителя» пишет: Правительство намерено выделить 1 млрд гривен на содержание коров крестьянами-единоличниками. Эксперты обращают внимание, что производство молока в этой категории хозяйств стабильно падает, но власти считают поддержку обязательной по социальным мотивам…

http://delo.ua/business/pomozhet-li-molochnoj-otrasli-1-mlrd-griven-ot-pravitelstva-mne-178003/

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Также «Дело» в публикации «Агрохолдинги перестали зарабатывать на молоке» пишет: Несмотря на то что закупочные цены на молоко, предлагаемые сельскохозяйственным предприятиям, традиционно выше, чем на молоко от населения, даже крупные агрохолдинги констатируют отсутствие прибыли в этом бизнесе…

http://delo.ua/business/agroholdingi-perestali-zarabatyvat-na-moloke-178024/

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Издание «Коммерсант» в публикации «Виктору Януковичу только того и НАТО» пишет: Сегодня президент Виктор Янукович примет участие в саммите НАТО в Чикаго. Повестка дня саммита подчеркивает, что украинская сторона не намерена интегрироваться в альянс и приглашена сюда как участник миротворческой миссии в Афганистане. Киев рассчитывает на экономические результаты визита, в том числе по итогам переговоров с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Эксперты же отмечают, что одним из главных дивидендов этого визита станет сам факт выезда господина Януковича в западную страну в период его негласной изоляции...

http://www.kommersant.ua/doc/1939230

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Также «Коммерсант» в публикации «Олег Дубина продает последнее» пишет: Экс-глава "Нафтогаза" Олег Дубина продает долю в Запорожском сталепрокатном заводе. В пятницу кипрская Prandicle Ltd, которую связывают с пулом российских инвесторов во главе с Александром Катуниным, сообщила, что покупает 32,6% акций предприятия. Эксперты отмечают, что к продаже актива Олега Дубину подтолкнула изменившаяся политическая ситуация и проблемы на рынке метизов…

http://www.kommersant.ua/doc/1939258

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Газета «Сегодня» в публикации «Где в Киеве жить хорошо: рейтинг микрорайонов столицы» пишет: Впервые «Сегодня» составила рейтинг столичных микрорайонов. Идеала нет, но лучше всего на Оболони, а хуже всего — в районе ДВРЗ…

http://www.segodnya.ua/news/14379978.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Кризис forever: экономика катится в рецессию» пишет: Темпы роста производства - самые низкие с начала кризиса, "падают" отрасли, создающие основную долю ВВП, строительство уже в рецессии. Официальные отчеты удивляют: предприятия снижают производство, однако увеличивают персонал и повышают заработную плату…

http://economics.unian.net/rus/detail/127969

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Правительство Медведева сформировано» пишет: Правительство Дмитрия Медведева сформировано, завтра оно приступит к работе. Большинство членов кабинета не настроены на реформы, считают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1762558/komanda_medvedeva

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Также «Ведомости» в публикации «Убит создатель холдинга «8 Марта» Михаил Кравченко» пишут: Бизнесмен был убит в ночь с 19 на 20 мая в поселке Переделкино. По данным Следственного комитета РФ (СК), Кравченко получил шесть огнестрельных ранений в голову и грудь. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: убийство, совершенное группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и незаконное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщило Главное следственное управление СК РФ по Московской области…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1762592/mebelschik_ugodil_v_zapadnyu

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Издание «Известия» в публикации «ФНС придет за серыми зарплатами» пишет: Жалобы сотрудников на выплату зарплаты «в конверте» станут поводом для проверки предприятия налоговиками. Соответствующие поправки в концепцию системы планирования выездных проверок на днях внес руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин…

http://izvestia.ru/news/524862

(УНИАН)