Янукович об отношениях с Евросоюзом и о деле Тимошенко

Янукович считает, что нет изоляции Украины на международной арене

Президент Виктор Янукович считает, что нет изоляции Украины на международной арене.Об этом он заявил в эфире программы «Вечера с Виталием Коротичем» на Первом национальном.

«Когда мне говорят, а что это мы так много ездим по миру? В прошлом году критиковали, что много, в этом году говорят, что мало, что там у нас изоляция какая-то. Никакой изоляции нет», – заявил В.Янукович.

По его словам, «мы ездим ровно столько, сколько нужно. Мы едем туда, где мы уже подготовили встречи, где мы уже подготовили решение, где мы уже провели огромную работу для того, чтобы договориться с нашими партнерами, как строить отношения, как торговать…».

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Янукович обеспокоен тональностью критических заявлений Европы в адрес Украины

Президент Украины Виктор Янукович обеспокоен тональностью критических заявлений Европы в адрес Украины.

Об этом он заявил в эфире программы «Вечера с Виталием Коротичем» на Первом национальном.

По словам В.Януковича, относительно последних заявлений, звучащих из стран ЕС, обвинений в нарушениях прав человека в Украине, то «безусловно, мы готовы дать на них ответ, но когда этот ответ будет, мы оставляем слово за собой». «Надо, как говорят, немного разобраться, расставить все точки над «і», и тогда, возможно, все станет более понятным. Тональность, которая звучит сегодня со стороны Европы, она, безусловно, нас волнует, но мы ведем этот диалог и мы смотрим, как говорят, в глаза. Нам нечего прятать или скрывать», – сказал В.Янукович.

«Мы не утратили отношений ни с одной европейской страной. Придет время, и это будет очень скоро, и все станет на свои места, я в этом убежден. Когда речь идет о демократии, я, прежде всего, понимаю, что это политическая культура. Это возможность, или я бы сказал искусство, руководить своими эмоциями. Спешить здесь ни в коем случае нельзя. Должна быть выдержка и терпение», – заявил он.

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Янукович считает, что предоставление возможности осужденным лечиться за рубежом приведет к коррупции в медицинской сфере

Президент Украины Виктор Янукович считает, что предоставление возможности осужденным лечиться за рубежом приведет к коррупции в медицинской сфере.

Об этом он заявил в эфире программы «Вечера с Виталием Коротичем» на Первом национальном.

В.Янукович рассказал, что к нему приходила группа народных депутатов, которые предложили принять закон о возможности лечить украинских заключенных в больницах за рубежом. «Я говорю: принимайте, вы – парламент, как я могу вам говорить, принимать что-то или не принимать. Принимайте, пожалуйста, такой закон», – сказал Президент. «Что будет завтра? – спрашивает он. – Они дают сами ответ. Представьте себе, что завтра тысячи людей заключенных, которые имеют деньги, начнут коррумпировать медицинскую сферу, врачей. Начнется коррупция в этом вопросе. Получил приговор, получил разрешение выехать на лечение за границу и из тюрьмы поехал лечиться. А что будет дальше? Здесь все, что угодно может быть. Это невозможно сделать, они говорят».

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Янукович считает, что дела Тимошенко принесут пользу украинской правоохранительной системе

Президент Украины Виктор Янукович считает, что уголовные дела в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко принесут пользу украинской правоохранительной системе.

Об этом он заявил в эфире программы «Вечера с Виталием Коротичем» на Первом национальном.

По словам В.Януковича, перед тем, как об этом говорить и политизировать данный вопрос, дело надо рассмотреть сначала. «Еще не закончился по первому делу Тимошенко процесс. Мы, безусловно, пройдем этот путь, мы получим опыт определенный. И с одной стороны, это, безусловно, принесет пользу в целом всей системе, да и обществу», – сказал В.Янукович. Он заметил, что «очень важно, чтобы мы под микроскопом рассмотрели, это очень принципиально для общества, для мира, для Европы. Под микроскопом юридическим, правовым рассмотрели это дело, или дела по Тимошенко».

«Если там будет даже намек на то, что там будет натягиваться что-то, чтобы подтасовать любые факты обвинения, – этого нельзя допустить. Я убежден в том, что сейчас ответственность всех участников этого процесса, я имею в виду и следователей, и прокуроров, и судей, и, безусловно, адвокатов, – она чрезвычайно здесь большая», – добавил он.