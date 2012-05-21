Тейшейра объяснил причину разного отношения ЕС к Украине и России

Председатель представительства Европейского союза в Украине Жозе Мануел Пинту Тейшейра заявляет, что отношение ЕС к Украине и России отличается из-за разной позиции этих государств к евроинтеграции.Об этом Тейшейра заявил в Виннице во время мероприятий, посвященных празднованию Дня Европы, передает корреспондент УНИАН.

«Когда мы смотрим на Украину, и когда мы смотрим на Россию - мы смотрим на эти две страны разными глазами. Мы принимаем во внимание те заявления, которые делаются соответствующими правительствами этих стран. Россия никогда не принимала решения, и ни одно из ее правительств никогда не принимало решение и не делали заявлений о том, что Россия стремится быть членом ЕС, что Россия стремится быть частью Европы. Они никогда не говорили о том, что это является ключевым направлением внешней политики России. Россия всегда заявляла, что они счастливы иметь свою постсоветскую систему, и что они будут развивать Евроазиатское государство», - отметил представитель Еврозоюза.

Тейшейра прибавил, что в отличие от России, Украина заявляет о своих евроинтеграционных намерених на протяжении последних 10-12 лет.

«Власти Украины, правительства Украины всегда заявляли о том, что Украина хочет стать членом ЕС, хочет развивать партнерские отношения с ЕС, поэтому мы с нашей стороны должны имеем абсолютное право говорить и заявлять о том, что не выполняется в этом направлении», - прибавил он.

«А между ЕС и Россией, так же как между ЕС и Китаем, ЕС и Индией, то есть странами, которые никогда не заявляли о своем стремлении стать частью Евросоюза, существуют другие отношения в разных сферах. И когда в этих странах возникают определенные вопросы по правам человека, мы также заявляем о нашей позиции, но мы никогда не требовали, чтобы эти страны принимали наши ценности или принимали нашу модель общества», - сказал председатель Представительства ЕС в Украине.