Имплементация нового УПК имеет для Украины огромное значение - Янукович

Имплементация нового Уголовного процессуального кодекса будет иметь большое значение в контексте совершенствования системы национального судопроизводства.

Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, сказал Президент Украины Виктор Янукович в интервью для программы «Вечера с Виталием Коротичем», которая вышла в эфире Первого национального канала.

Глава государства отметил, что одной из главных задач нового УПК является именно создание равных условия для обвинения и защиты. «Имплементация этого Уголовного процессуального кодекса будет иметь огромное значение - как мы научим чиновников, юристов, судей, прокуроров, следователей пользоваться документом, учитывая его главную концепцию - что мы должны создать систему соревновательности между сторонами обвинения и защиты», - сказал он.

«Когда он (УПК) вступит - а это будет с 1 ноября этого года - нам нужно будет перестраивать всю систему правоохранительных органов, перестраивать отношения, подходы, учить людей», - отметил Президент.

Он напомнил, что в разработке нового Кодекса принимали участие специалисты всех уровней, в том числе международные. «Очень важно, что рабочая группа сотрудничала с экспертами Совета Европы. Мы таким составом больше года работали. Это очень большой документ - и чрезвычайно ответственный для жизни нашей страны», - убежден глава государства.