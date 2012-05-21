Москва.Президент РФ Владимир Путин сформировал новое правительство России, которое обновилось на три четверти.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Я встретился с каждым кандидатом, указы все подписал. Сейчас соберем новый состав и объявим о назначениях», - сказал В.Путин.

Как сообщил Д.Медведев, правительство обновляется на три четверти.

«Я прикидывал: где-то три четверти правительства – это новые люди, которые появились либо совсем недавно, либо которые войдут в правительство практически первый раз», - сказал Д.Медведев.

В частности, в новом правительстве РФ будет 7 вице-премьеров и 21 министр.

Так, первым вице-премьером остается Игорь Шувалов, вице-премьерами назначены Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин, Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, вице-премьером - полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе назначен Александр Хлопонин.

Кроме этого, министром финансов назначен Антон Силуанов, ранее исполняющий обязанности министра, министром энергетики - Александр Новак, работавший заместителем министра финансов.

Министром экономического развития РФ стал Андрей Белоусов, министром труда и социальной защиты - Максим Топилин, министром транспорта - Максим Соколов, министром спорта - Виталий Мутко, министром сельского хозяйства - Николай Федоров, министром связи и массовых коммуникаций - Николай Никифоров, министром регионального развития РФ - Олег Говорун.

Министром промышленности и торговли назначен Денис Мантуров, министром природных ресурсов и экологии РФ - Сергей Донской, министром образования и науки - Дмитрий Ливанов, министром культуры - Владимир Мединский, министром здравоохранения - Вероника Скворцова.

Свои посты сохранили министр юстиции Александр Коновалов, министр обороны Анатолий Сердюков, глава МИД Сергей Лавров. Главой МЧС стал Владимир Пучков.

Министром внутренних дел назначен Владимир Колокольцев.

В правительстве появилось две новые должности – Михаил Абызов назначен министром по связям с открытым правительством, а министром по развитию Дальнего Востока и полномочным представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе назначен Виктор Ишаев.