Янукович в Чикаго принимает участие в заседании Североатлантического совета НАТО

Чикаго. Президент Украины Виктор Янукович принимает участие в заседании Североатлантического совета НАТО в формате стран - контрибуторов Международных сил содействия безопасности в Афганистане на уровне глав государств и правительств.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание проходит в рамках Чикагского саммита Североатлантического альянса.

В начале заседания выступил Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. В своем выступлении он подчеркнул важность темы обеспечения мира и стабильности в Афганистане, обеспечения переходного периода, когда в 2014 году завершится миссия НАТО в этой стране.

Также в начале заседания выступил Президент США Барак Обама, который также отметил важность афганской темы. Он приветствовал заявление Президента Афганистана Хамида Карзая, который объявил о начале переходного периода, когда обеспечивать стабильность в регионе будут собственные силы обороны и полиции.

После этого заседание Североатлантического совета НАТО продолжилось в закрытом режиме. В том числе в закрытом режиме планируется и выступление Президента Украины.

В.Янукович в соответствии с алфавитным размещением глав делегаций сидит рядом с премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном и Б.Обамой.

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