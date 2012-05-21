Европарламент завтра будет обсуждать новую резолюцию относительно Украины
20:04, 21 мая 2012Разное
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Европейский парламент завтра, 22 мая, будет обсуждать новую резолюцию относительно Украины.
Об этом сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, отметив, что на веб-сайте Европарламента можно будет посмотреть трансляцию парламентских дебатов по указанной тематике.
Дебаты относительно Украины, а также обсуждение еще двух вопросов состоится с 10.00 до 12.55.
При этом в Представительстве ЕС отметили, что за окончательную редакцию текста резолюции относительно Украины Европейский парламент будет голосовать в четверг, 24 мая.
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