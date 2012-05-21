Курс НБУ на 22.05.12

Официальный курс НБУ на 22.05.12 100 USD США – 799.1500 (на 21 мая – 799.1500) 100 EUR – 1018.9163 (на 21 мая – 1016.5987) 10 RUR – 2.5648 (на 21 мая – 2.5457)

Официальный курс НБУ на 22.05.12 100 USD США – 799.1500 (на 21 мая – 799.1500) 100 EUR – 1018.9163 (на 21 мая – 1016.5987) 10 RUR – 2.5648 (на 21 мая – 2.5457) Учетные курсы банковских металлов на 22.05.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 127084.83 (на 21 мая – 126905.02) 961 XAG 10 Серебро – 2268.79 (на 21 мая – 2275.98) 962 XPT 10 Платина – 117315.22 (на 21 мая – 116516.07) 964 XPD 10 Палладий – 49307.56 (на 21 мая – 48428.49)

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