Курс НБУ на 22.05.12
20:20, 21 мая 2012Разное
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Официальный курс НБУ на 22.05.12 100 USD США – 799.1500 (на 21 мая – 799.1500) 100 EUR – 1018.9163 (на 21 мая – 1016.5987) 10 RUR – 2.5648 (на 21 мая – 2.5457)
Официальный курс НБУ на 22.05.12
100 USD США – 799.1500 (на 21 мая – 799.1500)
100 EUR – 1018.9163 (на 21 мая – 1016.5987)
10 RUR – 2.5648 (на 21 мая – 2.5457)
Учетные курсы банковских металлов на 22.05.12 за 10 тройских унций (грн)
959 XAU 10 Золото – 127084.83 (на 21 мая – 126905.02)
961 XAG 10 Серебро – 2268.79 (на 21 мая – 2275.98)
962 XPT 10 Платина – 117315.22 (на 21 мая – 116516.07)
964 XPD 10 Палладий – 49307.56 (на 21 мая – 48428.49)
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