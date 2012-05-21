ТОП-10 (21 мая)

Украина согласовала с ВТБ схему погашения кредита в 2 млрд долл.

Миссия МВФ начала работу в Украине

Регулятивный капитал украинских банков в апреле увеличился на 0,7%

Колесников планирует в течение 5 лет заменить ночные поезда на экспрессы Hyundai

«Нафтогаз» подписал с «Проминвестбанком» договор о продаже ОВГЗ на условиях РЕПО

Введение II уровня пенсионного обеспечения могут отложить

ЕБРР прогнозирует ускорение роста ВВП Украины в 2013 году до 4%

Договоры на жилье в ипотеку под 3% начнут заключать на следующей неделе

Эксперты прогнозируют рост ВВП Украины в 2012 году на уровне 2,5%, в 2013 г. - 3,7-4,2%

Экономический рост в 2013 г. будет определять динамика курса гривни - эксперт

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Украина согласовала с ВТБ схему погашения кредита в 2 млрд долл.

Министерство финансов Украины согласовало с руководством российского «Внешторгбанка» (ВТБ) схему погашения кредита в размере 2 млрд долл., срок погашения которого истекает в июне.

Как сообщил УНИАН источник в финансовых кругах, согласно договоренности, 500 млн долл. суммы кредита будет погашено «живыми» деньгами, для погашения 500 млн долл. будет привлечен новый кредит ВТБ; еще 1 млрд долл. будет рефинансирован путем выпуска ценных бумаг.

Источник также сообщил, что условия выделения кредита и размещения бумаг на сегодняшний день еще обсуждаются.

При этом он отметил, что условия будут рыночными.

Напомним, что 18 мая премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил о достижении договоренности с ВТБ по вопросу погашения кредита. Однако он не стал сообщать детали до совершения сделки.

Как сообщал УНИАН, Минфин Украины и ВТБ рассматривали несколько вариантов погашения кредита.

В частности, обсуждалась возможность привлечения нового кредита ВТБ на 1 млрд долл., сроком на 5 лет с рыночными процентами, а под второй миллиард могли быть выпущены ценные бумаги. Также обсуждалась возможность выпуска бумаг под всю сумму кредита.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит может быть продлен трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.

В декабре 2011 года Украина продлила на шесть месяцев кредитное соглашение с российским «Внешторгбанком» (ВТБ) на сумму 2 млрд долл.

В Плане управления государственным долгом на II квартал 2012 года, обнародованном 11 апреля на сайте Минфина, предусматривается что в июне т.г. должен быть погашен кредит на 2 млрд долл., привлеченный правительством два года назад от российского «Внешторгбанка» для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых.

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Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) сегодня прибыла в Украину, сообщили в представительстве МВФ в Киеве.

При этом в представительстве не уточнили, с кем из представителей украинской власти миссия МВФ планирует провести встречи в ближайшее время.

Как сообщалось, планируется, что миссия МВФ под руководством Криса Джарвиса посетит Украину 21-28 мая для завершения дискуссий по пересмотру программы сотрудничества.

Справка УНИАН. В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 млрд долл. до конца текущего года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш кредита МВФ в размере 1,89 млрд долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд SDR, что составляет 1,5 млрд долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.

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Регулятивный капитал украинских банков в апреле увеличился на 0,7%

Регулятивный капитал украинских банков в апреле увеличился на 0,7%, а с начала года сократился на 3,4% - до 172,412 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно циркулярам Нацбанка, регулятивный капитал является одним из важнейших показателей деятельности банков, основным назначением которого является покрытие негативных последствий различных рисков, которые банки берут на себя в процессе своей деятельности, и обеспечение защиты вкладов, финансовой устойчивости и стабильной деятельности банков. Регулятивный капитал банка - совокупность основного (1-го уровня) капитала и дополнительного (2-го уровня) капитала.

Сумма просроченной задолженности по кредитам в комбанках за январь-апрель увеличилась на 3,4%, в т.ч. в марте - на 2,7%, до 81,978 млрд грн. Также увеличился ее удельный вес в кредитном портфеле банков до 9,9% на 1 мая 2012 года с 9,61% - на начало т.г. года, и с 9,64% - на 1 апреля 2012 года.

Доля иностранного капитала в банковской системе страны за январь-март сократилась с 41,9% на начало т.г. и с 41,8% на 1 апреля 2012 года до 41,4% по состоянию на 1 мая 2012 года. Количество банков с иностранным капиталом оставалось на уровне 53 кредитно-финансовых учреждений, из которых 22 банка - со 100%-м иностранным капиталом.

По состоянию на 1 апреля 2012 года, лицензию Нацбанка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины. В стадии ликвидации находится 23 банка.

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«Нафтогаз» подписал с «Проминвестбанком» договор о продаже ОВГЗ на условиях РЕПО

НАК «Нафтогаз Украины» 14 мая подписал с «Проминвестбанком» (Киев) договор о продаже на условиях РЕПО облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении НАК, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

«Нафтогаз» продаст банку ОВГЗ на 1 млрд грн с обязательством обратного выкупа за 1,038 млрд грн. В сообщении указывается «срок поставки» - 2012 год.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 40,463 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 29,626 млрд грн, обязательства - 35,331 млрд грн, уставный капитал — 5,299 млрд грн, собственный капитал - 5,132 млрд грн.

«Проминвестбанк» (ПИБ) в первом квартале 2012 года получил чистую прибыль в размере 3,616 млн грн.

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Колесников планирует в течение 5 лет заменить ночные поезда на экспрессы Hyundai

В течение пяти лет существующие в Украине ночные поезда будут заменены скоростными ночными экспрессами Hyundai.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам в Донецке вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис Колесников.

По словам Б. Колесникова, вагоны, курсирующие сейчас в ночных рейсах по Украине, не менялись как минимум 25 лет.

«Так называемых классических ночных поездов через пять лет не останется потому, что они полностью исчерпали свой ресурс. И никто не будет подвергать риску жизнь людей. Им на смену придут скоростные поезда Hyundai», - добавил он.

Министр отметил, что пока для полной замены ночных составов не хватает новых поездов.

«Для того, чтобы делать очень удобные стыковки, нужно где-то 10-15 составов. Их пока 4, и еще 2 придут в ближащие несколько дней», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, согласно новому графику движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы, который вступит в силу с 27 мая, межрегиональные электропоезда Hyundai будут курсировать в сообщениях Киев-Харьков (2 пары) и Киев-Львов (1 пара).

Остальные электропоезда Hyundai на Львовском и Донецком направлениях будут назначены в первой половине июня.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

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Введение II уровня пенсионного обеспечения могут отложить

Председатель правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Борис Зайчук не исключает, что если до конца года не будет наблюдаться значительный экономический рост, введение II уровня пенсионного обеспечения будет отложено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

«Что касается сроков, то да, мы говорили о 2013 годе. Но у нас растут расходы, а в законе прописано введение второго уровня при условии, что Пенсионный фонд будет бесдотационным...» - отметил Б.Зайчук.

По его словам, на сегодня в бюджете ПФУ собственные доходы составляют 70%, почти 30% - средства из госбюджета. «Это касается финансирования выплат по разным пенсионным программам...» - сказал председатель Пенсионного фонда.

Кроме того, отметил Б.Зайчук, на сегодня не определены компенсаторы для бюджета ПФУ от потери доли взносов, которые будут направляться в накопительные фонды.

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко заявлял, что II уровень пенсионной системы будет введен с 1 января 2013 года.

Справка УНИАН. 8 июля 2011 г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом, в частности, определяются параметры функционирования II уровня (накопительного) пенсионной системы. Перечень страховых взносов в накопительный пенсионный фонд предлагается внедрить начиная с года, в котором будет обеспечена бездефицитность бюджета Пенсионного фонда. Предполагается, что второй уровень будет основан на таких параметрах: участниками этой системы будут лица, которым на дату внедрения системы исполнилось не более 35 лет; размер страхового взноса составит 2% с последующим его ежегодным повышением на 1% до достижения 7%; администрирование страховых взносов накопительной системы будет осуществлять ПФУ.

Через 2 года после начала уплаты страховых взносов по накопительной системе ее участники будут иметь право выбрать негосударственные пенсионные фонды для накопления пенсионных средств.

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ЕБРР прогнозирует ускорение роста ВВП Украины в 2013 году до 4%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году ускорится до 4% по сравнению с 2,5% в 2012 году, прогнозирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в обновленной оценке экономических перспектив стран региона, вышедшей в пятницу, 18 мая, сообщает «Зеркало недели».

Согласно сообщению, банк также пересмотрел оценку динамики роста ВВП в течение текущего года: если в январе он прогнозировал его рост в четвертом квартале 2012 года к четвертому кварталу 2011 года в 7%, то теперь – в 3,6%.

Помимо того ЕБРР прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Украине в текущем году замедлится до 4% с 7,7% в 2011 году.

Банк подчеркивает, что украинская экономика была затронута новой волной нестабильности в еврозоне. Более низкий внешний спрос и цены на сталь привели к ухудшению ситуации в машиностроении и металлургии, а значительные государственные инвестиции в инфраструктуру, связанные с Евро-2012, завершаются. Помимо того, замедлился также роста в сельском хозяйстве, пострадавшем в результате необычно холодной зимы.

«Экономика Украины очень подвержена воздействию еврозоны. События в ЕС будут оставаться важным фактором для роста страны и экономической стабильности в ближайшие месяцы», – говорится в документе.

ЕБРР также отмечает, что украинские власти поддерживали жесткую налогово-бюджетную политику в ожидании предстоящих в этом году больших платежей по внешнему долгу, однако недавно принятый пакет социальных расходов может увеличить фискальное давление.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, рост ВВП Украины в первом квартале 2012 года по отношению к аналогичному кварталу 2011 года замедлился до 1,8% по сравнению с 4,7% в четвертом квартале 2011 года, 6,5% – в третьем, 3,9% - во втором и 5,4% – в первом.

ВВП Украины по итогам 2011 года составил 69,3% уровня ВВП 1990 года по сравнению с 65,8% по итогам 2010 года и 63,3% - по итогам 2009 года. Но это все еще ниже 74,2%, на которые страна вышла в докризисном 2008 году.

Правительство заложило в госбюджет-2012 прогноз роста реального ВВП на 3,9%, номинального — до 1500 млрд грн, однако рассчитывает удержать его динамику на уровне 5-6%. Эксперты международных финансовых организаций и независимые эксперты более осторожны в прогнозах, оценивая возможный рост украинской экономики в этом году в 1-3%.

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Договоры на жилье в ипотеку под 3% начнут заключать на следующей неделе

Договоры на приобретение жилья по программе удешевления ипотечных кредитов для приобретения квартир очередниками в объектах незавершенного строительства начнут заключать на следующей неделе, после утверждения Министерством экономики порядка распределения средств между регионами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Департамента государственных программ и развития жилищного строительства Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Непомнящий.

«На данный момент заключен пилотный договор в Сумах. Он нужен был для того, чтобы отработать модель. Программа новая, и мы должны были посмотреть, как механизм этот действует в реалиях. Остальные договоры, я надеюсь, будут заключать на следующей неделе после того, как Министерство экономики согласует распределение средств среди регионов и Министерство финансов согласует распорядителей нижнего уровня, которые будут непосредственно компенсировать ресурсы», - сказал он.

По данным директора департамента, после подписания первого договора более 65 человек обратились в Сумскую горадминистрацию для участия в программе.

Он считает, что достаточно большое количество из желающих участвовать в программе молодежного жилищного кредитования (около 16 тыс. человек) захотят принять участие в ипотечной программе.

А.Непомнящий отметил, что на сегодня в программе могут участвовать около 1,1 тыс. квартир в объектах высокой степени готовности.

Он добавил, что кроме «Ощадбанка» в программе готов участвовать «Брокбизнесбанк» по кредитованию объектов холдинговой компании «Киевгорстрой».

Говоря о гарантиях выплаты компенсаций по ставке кредитования со стороны государства, А Непомнящий отметил: «Это инициатива Президента. И Президент как гарант Конституции в данной ситуации может гарантировать».

По оценкам директора департамента, банки «не совсем довольны этой программой».

«Они считают, что 16% - это мало. Они сегодня дают под более высокие проценты. Я думаю, что это программа, в которой все должны пойти на компромисс. Банкиры должны понимать, что 16% - это, наверное, нормально. Застройщики в Киеве и остальных городах должны понимать, что та планка, которая определена, это, наверное, нормально. И человек должен понять, что чем стоять на очереди достаточно большое количество лет, лучше поучаствовать в программе», - считает А.Непомнящий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что в Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

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Эксперты прогнозируют рост ВВП Украины в 2012 году на уровне 2,5%, в 2013 г. - 3,7-4,2%

По оценкам экспертов информационно-аналитического центра FOREX CLUB, рост валового внутреннего продукта в Украине в 2012 году составит 2,5%, в 2013 г. - 3,7-4,2%, сообщил в комментарии УНИАН руководитель FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

«В текущем году мы также ожидаем рост в Украине на уровне 2,5%», - сказал Н. Ивченко.

При этом он пояснил, что такой незначительный рост связан с медленным ростом кредитного портфеля, который будет сдерживать рост потребления населения и инвестиций бизнеса, с ухудшением состояния основных торговых партнеров Украины на фоне долгового кризиса в еврозоне и замедлением роста номинальных доходов населения.

«В 2013 году мы ожидаем ускорения роста в связи с постепенным разрешением долгового кризиса в еврозоне, ускорением кредитования и увеличением темпов роста номинальных доходов населения. По нашим оценкам, рост экономики Украины в 2013 году составит 3,7-4,2%», - сообщил эксперт.

Комментируя обнародованный Европейским банком реконструкции и развития обновленный прогноз развития мировой экономики, Н.Ивченко отметил, что такой достаточно оптимистичный прогноз касательно 2013 года связан с ожиданием ускорения глобального экономического роста на фоне постепенно разрешения долгового кризиса в еврозоне. «Ожидается, что уже к концу 2012 года станут более ясными перспективы Греции, Испании, Португалии и Италии. Базовый прогноз заключается в том, что постепенно долговой кризис будет сходить на нет за счет мер бюджетной экономии в еврозоне и значительной ликвидности, влитой мировыми центральными банками», - сказал Н. Ивченко.

Для Украины оптимистичный прогноз на 2013 год (4% - по прогнозам ЕБРР), по словам руководителя FOREX CLUB, также связан с тем, что в 2012 году ожидается незначительный рост, что понижает базу сравнения при определении перспектив роста в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

При этом МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю). Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Рост ВВП Украины в первом квартале 2012 года по отношению к соответствующему периоду 2011 года составил 1,8% против роста на 5,4% в I квартале 2011 года.

За январь-март 2012 года рост ВВП также замедлился и по сравнению с четвертым кварталом 2011 года (4,7%).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

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Экономический рост в 2013 г. будет определять динамика курса гривни - эксперт

Экономический рост в Украине в 2013 году в основном будет зависеть от того, сохранится ли гривня на своих текущих позициях, сказал в комментарии УНИАН аналитик АО «Эрсте Банк» Марьян Заблоцкий.

«Учитывая динамику спада экспорта, сохранение курса - это далеко не самый вероятный сценарий. Девальвация гривни даст возможность значительно поддержать экономический рост благодаря ограничению объемов импорта и поддержанию экспорта», - считает эксперт.

Также он напомнил, что по прогнозам экспертов «Эрсте Банка», рост ВВП в 2012 году не превысит 1%, причем, как отметил М.Заблоцкий, даже этот рост сохранить будет достаточно сложно из-за слишком оптимистичных планов заимствований Минфина и дальнейшего падения внешнего спроса.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

При этом МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю). Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Рост ВВП Украины в первом квартале 2012 года по отношению к соответствующему периоду 2011 года составил 1,8%, против роста на 5,4% в I квартале 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года.

За январь-март 2012 года рост ВВП также замедлился и по сравнению с четвертым кварталом 2011 года (4,7%).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

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