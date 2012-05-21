Анонс на 22 мая

* Пресс-брифинг, посвященный Первой международной конференции «Откровенно об IT». Организаторы: Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины при поддержке компаний Инком и SAP Украина, деловой еженедельник ИнвестГазета. Приглашены: Владимир Семиноженко, председатель Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации, Александр Кардаков, председатель наблюдательного совета компании «Октава Капитал», основатель компаний «Инком» и «Датагруп», Максим Матяш, директор SAP Украины; Ирина Заинчковская, Директор "Ителлидженс" СНГ.

* В УСПП состоится обсуждение проблем коммунальной теплоэнергетики. Будет рассматриваться план действий энергоэффективной модернизации сферы теплоснабжения населенных пунктов Украины, разработанный Комиссией УСПП по энергоэффективности совместно с экспертной средой и органами местного самоуправления. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель комиссии УСПП по энергоэффективности, директор ООО «АРНИКА-Центр» Евгений Никитин, замдиректора департамента Национальной комиссии, осуществляющим государственное регулирование в сфере коммунальных услуг Сергей Бевз, директор Проекта «Реформа городского теплообеспечения в Украине» Уильям Такер, гендиректор Ассоциации «Укртеплокомуенерго» Владимир Дерий, директор Департамента проектного управления и энергоэффективности в сфере жизнеобеспечения Минрегионразвития, строительства и ЖКХ Украины Станислав Захаров и др.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Круглый стол на тему: «Гривна и социальные инициативы власти: реальные и мнимые угрозы финансовой стабильности». Организатор - ОО «Лига финансового развития». Вопросы: Текущая ценовая и курсовая стабильность: временное явление или устойчивая тенденция? Прогнозы до конца года. Повышение социальных выплат и выплаты компенсаций обесцененных сбережений «Сбербанком»: какими будут последствия для системы? Очередное ослабление денежно-кредитной политики НБУ: каких изменений и когда почувствуют конечные заемщики и экономика?

* Пресс-конференция на тему: «Презентация новой стратеги работы АО "ОТРБанк" в Украине. Причины смены топ-менеджмента банка». Участники: глава Наблюдательного совета АО "ОТП Банк" Иштван Хамец, председатель правления АО "ОТП Банк" Тамаш Хак-Ковач.

* Состоится открытие ХV юбилейной Международной научно-практической конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах». Организатор - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. Во время секционных заседаний, семинаров и круглых столов планируется обсудить широкий круг ключевых проблем, определяющих правовые, научные, технические и экономические аспекты защиты информации.

* 13-30 - В УНІАН состоится презентация первого в Украине проекта винного искусства ART WINE FEST. В рамках проекта будут проведены мероприятия, направленные на поднятие имиджа национального виноделия и способствующие активному развитию винного туризма Украины. Одной из приоритетных задач проекта винного искусства ART WINE FEST является оздоровление нации через формирование культуры потребления и культуры вина в Украине. Участники: начальник отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия Министерства агрополитики и продовольствия Украины В.Костенко, первый замгендиректора Украинской корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" В.Кучеренко, исполнительный директор ассоциации "Украинское бюро винограда и вина" И.Николин, исполнительный директор корпорации "Первый Национальный Винодельческий Холдинг" А.Горкун (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* Состоится расширенное заседание Экономического совета общественных организаций, отраслевых ассоциаций, организаций работодателей и Государственного центра занятости Украины, на котором обсудят правительственный законопроект «О занятости населения». Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, директор Государственного центра занятости Украины Петр Петрашко, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, представители Минсоцполитики, руководители отраслевых объединений, эксперты и другие.

* Председатель КГГА Александр Попов примет участие в заседании Общественного совета по реализации «Стратегии развития города Киева до 2025 года». Во время заседания Группой по реализации Стратегии будут представлены презентации проектов Генерального плана Киева, проекта создания вело-инфраструктуры «Велостарт», проекта обеспечения свободного доступа к сети Интернет на центральных улицах столицы и информатизации киевских больниц. Также будут представлены результаты первого Киевского инвестиционного форума .

* Состоится Форум Чистых Технологий в Украине EСOSMART-2012. Организатор - IBCentre в партнерстве с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Участники: Махир Алиев, директор Экологической Программы ООН (UNEP) по Европе, Рикарда Ригер, директор United Nations Development Programme (UNDP) в Украине, Александр Алипов, первый зам.министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; Павел Жила, председатель Государственной экологической инспекции Украины и др. "Зеленые" бизнес-проекты, которые будут представлены на форуме: Проект «Детский эко-реабилитационный центр иппотерапии "Камелия"; проект по производству электроэнергии из отходов углеобогащения с сопутствующим получением строительных материалов на объектах« Донецксталь»; проект переоборудования автомобилей на электродвигатели (Александр Туз, директор «Завода ТИТАН») и др.

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