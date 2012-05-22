В Болгарии вблизи Софии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник вблизи болгарской столицы.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 24 километрах западнее Софии. Очаг подземных толчков располагался на глубине 9,5 километра.Болгарский информационный портал Novinite.com сообщает, что подземные толчки, начавшиеся в 03.00 по местному времени, ощущались по всей стране. По данным портала, в городе Перник на западе страны у некоторых зданий обрушились стены.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

По данным USGS, спустя полтора часа примерно в том же месте, вблизи Софии, произошел сильный афтершок магнитудой 4,9.

Многие жители Софии предпочли покинуть свои дома и до сих пор остаются на улицах.

"Я никогда не испытывала ничего подобного. Это было очень сильным и пугающим", - сказала агентству Рейтер жительница Софии Иванка Георгиева, покинувшая свою квартиру на восьмом этаже жилого комплекса.