Кабмин принял ряд постановлений по имплементации Таможенного кодекса

Правительство приняло ряд постановлений для приведения нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями действующего законодательства в связи с введением в действие новой редакции Таможенного кодекса.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, утвержден Порядок информационного обмена между Государственной таможенной службой и другими органами государственной власти с помощью электронных средств передачи информации. Документом предлагается ввести декларативный принцип использования документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и оформления товаров и транспортных средств, что перемещаются через таможенную границу Украины и декларируются по электронным грузовым таможенным декларациям. То есть документы, необходимые для осуществления таможенного контроля и оформления, будут передаваться органами государственной власти в Налоговую службу в электронном виде, а сведения о таких документах указаны в таможенной декларации.

Правительство утвердило Порядок ведения Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, который определяет процедуру ведения УКТВЭД. Кроме этого, утвержден перечень товаров (с указанием их описания и кода согласно УКТВЭД), на которые установлены ограничения по перемещению через таможенную границу Украины. Среди таких товаров наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, культурные ценности, исследовательские сорта растений, товары военного назначения и двойного использования и т.п.

Также правительство приняло постановление об утверждении формы таможенной декларации для письменного декларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами для личных, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, определены объемы и порядок ввоза гражданами на таможенную территорию Украины продуктов питания для собственного потребления, в частности на человека может быть ввезено продовольствия на сумму не более, чем 200 евро.

Также утвержден перечень пунктов пропуска через государственную границу Украины, в которых осуществляется перемещение товаров через таможенную границу.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля Президент подписал Таможенный кодекс, принятый Верховной Радой 13 марта т.г.

Кодекс вступит в силу с 1 июня.

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