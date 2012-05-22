ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Первая партия сыра после проверки пересекла границу России» пишет: министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что первые партии украинского сыра пересекли российскую границу…

http://delo.ua/world/pervaja-partija-syra-posle-proverki-peresekla-granicu-rossii-178126/

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Также «Дело» в публикации «Сегодня украинский парламент будет голосовать за ограничение аренды земли» пишет: сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект "О внесении изменений в закон Украины "Об аренде земли" (относительно некоторых ограничений аренды земель сельхозназначения). Документом предлагает ограничить площадь земли в аренде 50 тыс. га…

http://delo.ua/business/segodnja-ukrainskij-parlament-budet-golosovat-za-ogranichenie-are-178116/

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Издание «Коммерсант» в публикации «Ничего страшного. Европарламент не видит необходимости введения санкций против Украины» пишет: сегодня в Страсбурге состоятся дебаты Европейского парламента (ЕП) по ситуации в Украине…

http://www.kommersant.ua/doc/1939919

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Также «Коммерсант» в публикации «Ноль внимания» пишет: слишком щедрая реклама банков, предлагающих нулевые ставки по кредитам, привлекла внимание Антимонопольного комитета — за месяц он оштрафовал уже два розничных банка…

http://www.kommersant.ua/doc/1939914

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Также «Коммерсант» в публикации «Прием против лома. Ограничен экспорт вторичного сырья» пишет: в правительстве приняли решение квотировать вывоз за рубеж лома черных металлов, что должно ликвидировать его дефицит внутри страны, говорят участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc/1939807

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Газета «Сегодня» в публикации «Облава на нелегальных таксистов в Киеве: авто теперь вызвать можно с трудом, а цены двойные» пишет: в столице закрыли сервер, где шоферы получали заказы, а власти говорят, что все точки над «і» должен был расставить новый законопроект…

http://www.segodnya.ua/news/14380674.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Высвобожденная» гривня кредитные ставки не снизит» пишет: НБУ продолжает политику высвобождения гривни, надеясь стимулировать снижение кредитных ставок. Однако банкиры считают, что на росте кредитования новшество не отразится. Не до кредитов - на носу выборы…

http://economics.unian.net/rus/detail/128238

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Путин переподчинит финансовую разведку себе» пишет: президент Владимир Путин решил переподчинить финансовую разведку себе. Это может означать будущее усиление Росфинмониторинга…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1769003/vzyalsya_za_staroe

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Издание «Известия» в публикации «Россия готова потратить $200 млн на бедных» пишет: деньги нуждающимся странам будут выделены в рамках создаваемого Агентства международного развития…

http://www.izvestia.ru/news/524806

(УНИАН)