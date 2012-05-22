Клюев рассказал о недостатках и угрозах, которые необходимо устранить до Евро-2012

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев указал на ряд недостатков и угроз, которые нужно устранить до начала Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Клюев заявил сегодня на заседании межведомственного координационного штаба по вопросам безопасности и правопорядка при Президенте Украины.

«К проведению Евро-2012 наша страна практически готова. Вместе с тем есть ряд вопросов, вызовов и угроз, которые нуждаются в общем изучении и соответствующем реагировании», - сказал А.Клюев.

В частности, по его словам, есть отдельные недостатки в организации и обеспечении безопасности в фан-зонах, которые будут функционировать в центральных частях городов - хозяев Чемпионата, что связано с массовым скоплением болельщиков из разных стран.

Также, как отметил А.Клюев, в сфере перевозок остается проблема с оборудованием и с оснащением инфраструктуры, системы наблюдения; мерами по контролю пассажиропотоков; с недостаточным количеством кинологических подразделов для обеспечения осмотра пассажиров и грузов.

«Не исключено появление провокаций и ложных анонимных сообщений о возможных терактах, что будет отвлекать силовые структуры от выполнения основных задач», - отметил А.Клюев, добавив, что одной из возможных угроз может быть радикализация действий футбольных хулиганов, которые в период проведения Чемпионата могут спровоцировать массовые нарушения общественного порядка, столкновения с болельщиками других стран, проявления ксенофобии и расизма.

«Поэтому важно ограничить прибытие в Украину таких профессиональных нарушителей правопорядка во время футбольных матчей», - отметил А.Клюев, отметив, что такая задача поставлена перед работниками СБУ, МВД, Государственной пограничной службы вместе с Интерполом.

В контексте сказанного А.Клюев отметил, что самым главным является то, что «нам известны возможные угрозы, и мы должны быть готовы адекватно на них реагировать», для чего следует максимально использовать время, которое осталось до начала Евро-2012.