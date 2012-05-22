Янукович хвастается улучшением инвестклимата: будет результат "в виде нефти и газа»

Президент Украины Виктор Янукович убежден, что интерес иностранных инвесторов к нашему государству свидетельствует об эффективной политике власти в сфере привлечения инвестиций и улучшении инвестиционного климата.

Об этом он сказал в интервью представителям СМИ в Чикаго, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

В этом контексте В.Янукович сообщил, что в Чикаго провел встречи с руководителями компаний «Шеврон» и «Эксонмобил Эксплорейшн».

В.Янукович высоко оценил заинтересованность в работе в Украине со стороны таких крупных компаний. По его мнению, речь идет о свидетельстве высокого уровня сотрудничества нашего государства с инвесторами.

Сегодня, отметил он, Украина предлагает комфортные условия для капиталовложений в отечественную экономику. «Мы предлагаем такие правила, которые удовлетворяют их (инвесторов)», - добавил он.

По словам В.Януковича, такие инвесторы будут вкладывать значительные инвестиции в Украину, а «мы, в свою очередь, будем получать результат в виде нефти и газа». Свидетельством этого он назвал подписанный меморандум о сотрудничестве между «Эксонмобил Эксплорейшн» и Министерством экологии и природных ресурсов Украины.