Фюле: политически мотивированное правосудие - системная проблема Украины

Страсбург. Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле считает, что политически мотивированное правосудие является системной проблемой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Страсбурге, выступая в ходе дебатов “Ситуация в Украине, дело Юлии Тимошенко” в Европарламенте.

“Политически мотивированное правосудие – системная проблема в Украине, и она нуждается в системном решении в виде всесторонней судебной реформы”, - сказал он.

Еврокомиссар отметил, что на протяжении последнего года Европейский Союз неоднократно заявлял о своем возмущении использованием выборочного правосудия и не только в случае бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, но и в других случаях.

Комиссар ЕС также отметил, что первым шагом к восстановлению доверия к намерениям украинской власти двигаться в европейском направлении стало бы создание условий для восстановления здоровья бывшего украинского премьера в Украине или за ее пределами.

В связи с этим еврокомиссар приветствовал договоренность президента Европарламента Мартина Шульца и премьер-министра Украины Николая Азарова о возможности направить группу медицинских специалистов под эгидой Европарламента для осмотра и назначения лечения Ю.Тимошенко. Эта группа должна дополнить усилия немецких врачей.

Относительно юридических прав Ю.Тимошенко, то, по мнению Ш.Фюле, важнейшим является то, чтобы кассационный суд Украины смог объявить свое решение до конца июня, а через короткое время после того – свое решение мог бы объявить Европейский суд по правам человека.

По словам еврокомиссара, это также касается и дела бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.

При этом комиссар особо отметил то, что все следующие процессы должны проходить в соответствии с новым Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Он также подчеркнул, что одобрение нового Уголовного процессуального кодекса Украины стало шагом вперед, и должно улучшить качество будущих судебных процессов.

“В то же время Ю.Тимошенко и другие жертвы политически-мотивированного правосудия уже были осуждены. Действия для реформирования Уголовного кодекса необходимы для того, чтобы обратиться к самой сути проблемы”, - отметил Ш.Фюле.

Как сообщал УНИАН, после сегодняшних дебатов Европарламент планирует одобрить резолюцию. Голосование запланировано на четверг, 24 мая.