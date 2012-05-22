Сегодня в МИД состоится заседание Руководящего комитета Секретариата Совета Европы

Сегодня в МИД Украины состоится выездное заседание Руководящего комитета Секретариата Совета Европы по имплементации Плана действий Совета Европы для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

Целью заседания является обсуждение состояния реализации плана действий Совета Европы для Украины на 2011-2014 года.

«Мы рассматриваем план действий Совета Европы для Украины как важный практический инструмент для реализации демократических реформ в нашем государстве и обеспечения европейских стандартов во многих сферах общественной жизни», - сказал А.Дикусаров.

План действий также направлен на поддержку усилий Украины в контексте выполнения ее обязательств перед Советом Европы.

План действий предусматривает реализацию 51 проекта, цель которых - способствовать осуществлению процесса реформ в Украине, в частности, в сфере совершенствования системы судопроизводства, обеспечения свободных и справедливых выборов, борьбы с коррупцией, укрепление свободы слова и усиления социальной безопасности.

По словам А.Дикусарова, меры, предусмотренные планом действий, призваны помочь в адаптации украинского законодательства, институтов и практики в соответствии с европейскими стандартами в обеспечении прав человека, верховенства права и демократии.

В заседании примут участие делегация Секретариата Совета Европы во главе с генеральным директором Генерального директората по программам Совета Европы и представители центральных органов государственной власти Украины и общественных организаций, привлеченные к программам сотрудничества с Советом Европы в рамках плана действий.