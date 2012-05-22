В МИД Украины пока не знают, когда состоится саммит стран Центральной Европы, который планировалось провести 11-12 мая в Ялте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

«По саммиту пока нет никакой информации. Мы обязательно будем проводить консультации, переговоры с нашими партнерами, и надеемся, что мы его проведем», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 мая Министерство иностранных дел Украины сообщило о переносе саммита в Ялте на неопределенный срок после того, как президенты 13 из 20 стран отказались приехать в Украину. Часть из них мотивировали свое решение отсутствием времени, а часть – ситуацией с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.