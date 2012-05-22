Курс НБУ на 23.05.2012

Официальный курс НБУ на 23.05.2012 100 USD США – 799.2500 (на 22 мая – 799.1500) 100 EUR – 1020.4824 (на 22 мая – 1018.9163) 10 RUR – 2.5729 (на 22 мая – 2.5648)

Официальный курс НБУ на 23.05.2012 100 USD США – 799.2500 (на 22 мая – 799.1500) 100 EUR – 1020.4824 (на 22 мая – 1018.9163) 10 RUR – 2.5729 (на 22 мая – 2.5648) Учетные курсы банковских металлов на 23.05.2012 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 125941.82 (на 22 мая – 127084.83) 961 XAG 10 Серебро – 2243.49 (на 22 мая – 2268.79) 962 XPT 10 Платина – 116770.43 (на 22 мая – 117315.22) 964 XPD 10 Палладий – 48834.18 (на 22 мая – 49307.56)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter