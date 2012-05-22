Анонс на 23 мая

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства планируется проведение брифингов с участием вице-премьера - министра социальной политики Сергея Тигипко и председателя Госагентства по туризму и курортам Елены Шаповаловой.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Круглый стол на тему: "Кризис строительной отрасли: Кто первым бросит спасательный круг?". Организаторы: Ассоциация "Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий", строительный портал bprice.ua. Приглашены: Анатолий Близнюк, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, Дмитрий Исаенко, зам.министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины; Михаил Кучук, зам.председателя КГГА, Сергей Целовальник, главный архитектор Киева, Иван Салий, глава наблюдательного совета Ассоциации "Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий", Александр Омельченко, экс-президент Ассоциации городов Украины Лев Парцхаладзе, первый вице-президент, председатель совета директоров Конфедерации строителей Украины и др.. Модератор: Татьяна Комлик, главный редактор строительного портала bprice.ua.

* Институт энергетических исследований совместно с аналитически-информационным агентством «Главком» проведет пресс-конференцию на тему: «Насколько упадут цены на бензин в Украине?». Участники: зам.директора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев и директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* Пресс-конференция на тему: "Как и когда возникло дело Тимошенко по ЕЭСУ?». Участники: Олег Надоша, народный депутат Украины; Николай Обиход, бывший заместитель Генерального прокурора Украины, который руководил досудебным следствием по делу ЕЭСУ.

* Пресс-конференция на тему: "Имидж Украины и текущее состояние реформирования украинского законодательства глазами немецкого бизнеса". Участники: глава Немецко-украинского союза юристов, член правления Немецкого экономического клуба, старший партнер юридической фирмы Arzinger Вольфрам Ребок; координатор программ USAID FAIR Justice Project Ольга Николаева; научный консультант Высшего хозяйственного суда Украины Оксана Шостенко.

* Пресс-конференция на тему: "Из каких источников выгодна диверсификация газовых поставок в Украину?». Участники: Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра "Номос"; Владимир Омельченко, ведущий эксперт Центра Разумкова.

* Состоится церемония подписания договора на управление реконструированным отелем «Лейпциг» между компаниями «ISTIL» и «Marriot International». Компания «ИSTIL», осуществляющая реконструкцию гостиницы «Лейпциг», подпишет договор на управление «Marriott International», одной из крупнейших гостиничных сетей мира, насчитывающей более 3700 отелей в 73 странах мира. В семью «Marriot International» отель «Лейпциг» войдет под названием «Renaissance». На церемонии подписания будут присутствовать представители ЕБРР, который выступил финансовым партнером реконструкции. Сама церемония подписания договора состоится на крыше реконструированного отеля.

* Пресс-конференция на тему: "Первые шаги по созданию культурного пространства на территории фабрики "Юность". Участники: ген.директор "ЭСТА Холдинга" Николай Нестеренко; координатор общественного экспертного совета проекта "Андреевский" Юлия Филоненко; заместитель директора компании GfK Ukraine Глеб Вышлинский; старший исследователь GfK-Украина Татьяна Яблоновская.

* Состоится торжественная презентация результатов первого этапа совместного проекта АРИФРУ, Ассоциации «Фондовое Партнерство» и FundMarket «Рэнкинг публичности на фондовом рынке Украины». В рамках мероприятия соорганизаторы проекта представят результаты анализа сайтов профессиональных участников фондового рынка Украины, а также проведут торжественное награждение номинантов рэнкинге, набравшие наибольшее количество баллов по соответствующим критериям. Организатор: Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины.

* Круглый стол на тему: "Земельная реформа: удастся ли создать условия для ее эффективного внедрения до 2013 года?". Организаторы: МФ "Відродження", проект USAID "Агроинвест", ВОО "Украинская стратегия", ТО "Славута". Вопросы: Информация о общем состоянии подготовки к проведению земельной реформы в Украине; Рассмотрение оптимальных путей проведения реформы с привлечением к ее разработке и внедрению институтов гражданского общества; Самые интересные общественные "земельные" инициативы; Международный опыт проведения земельной реформы; Роль СМИ в подготовке к проведению земельной реформы и др.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Первые итоги деятельности Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в привлечении инвестиций через механизм «Единое инвестиционное окно» (InvestUkraine). Участники: председатель Госинвестпроекта Владислав Каськив, руководитель InvestUkraine Сергей Евтушенко, управляющий партнер Baker & McKenzie Сергей Черный, управляющий партнер Deloitte Владимир Вахт. Будут представлены промежуточные результаты Держинвестпроекту и InvestUkraine, в частности, по привлечению прямых иностранных инвестиций, а также результатов партнерства с ведущими консалтинговыми и юридическими компаниями в Украине (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация с 14-00. Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 254-40-15, press.ukrproject@gmail.com, press@ukrproject.gov.ua, SMS (067) 446-19-49 до 20-00 22 мая.

* Круглый стол и пресс-конференция на тему: «Перспективы жилищного строительства в г.Киеве и пригородной зоне». Будут обсуждаться: проектные решения Генплана Киева относительно объемов и размещения нового жилищного строительства и реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда, строительство жилья социального назначения; проектное обеспечение и комплексность застройки и т.п.

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