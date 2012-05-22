ТОП-10 (22 мая)

ВР поддержала инициативу Кабмина передать в концессию объекты тепло- и водоснабжения

Украина в І квартале сократила импорт газа из России в 2,1 раза

Беларусь отменила лицензирование импорта украинского пива

Эксперты: договоренность с ВТБ облегчит выплату 0,5 млрд дол. по евробондам в июне

Комиссар ЕС Фюле: политически-мотивированное правосудие - системная проблема Украины

Минфин: созданы условия для получения с 1 июня компенсаций по вкладам Сбербанка без очереди

Госдолг Украины с начала года сократился на 3,9% - до 36% ВВП

ВР приняла основные направления бюджетной политики на 2013 год

ВР приняла в первом чтении изменения к Налоговому кодексу

Минфин сегодня удовлетворил единственную заявку на ОВГЗ на 3,601 млн долл.

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ВР поддержала инициативу Кабмина передать в концессию объекты тепло- и водоснабжения

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей передачи в аренду или концессию объектов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, которые находятся в коммунальной собственности», внесенный Кабинетом министров.

Как передает корреспондент УНИАН, данным законопроектом предусмотрено внести изменения в Закон “О концессиях”.

Изменениями предусмотрено, что к объектам права государственной или коммунальной собственности, передающихся в концессию, принадлежит имущество предприятий, их структурных подразделений, которые являются целостными имущественными комплексами или системой целостных имущественных комплексов, используемое для обеспечения завершенного цикла производства продукции (работ, услуг).

Законопроектом отменяется требование об обязательного нотариальной заверки договоров аренды или концессии, что существенно уменьшает расходы на их заключение.

Из Закона “Об особенностях передачи в аренду или концессию объектов централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, которые находятся в коммунальной собственности” предлагается исключить норму о том, что арендатором, концессионером объекта централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, находящемся в коммунальной собственности, может быть юридическое лицо - субъект предпринимательской деятельности или физическое лицо - предприниматель.

Также изменениями предусмотрено, что арендатор, при согласии арендодателя, имеет право передать в субаренду арендованное им недвижимое и другое отдельное индивидуально определенное имущество, которое не используется в осуществлении хозяйственной деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, если другое не предусмотрено договором аренды. При этом срок предоставления имущества в субаренду не может превышать срока действия договора аренды.

Расходы, необходимые для поддержки арендованного объекта в рабочем состоянии (проведение технического осмотра, присмотра, обслуживания, ремонта и пр.) и получения первично определенной суммы будущих экономических выгод от его использования, осуществляются за счет арендатора и включаются в состав расходов арендатора.

Расходы, связанные с улучшением арендованного объекта (модернизация, модификация, достройка, дооборудование, реконструкция и пр.), которые предопределяют увеличение будущих экономических выгод, первично ожидаемых от использования объекта, осуществляются за счет амортизационных отчислений, а также за счет других источников, если это предусмотрено условиями договора, и отображаются как капитальные инвестиции, которые включаются в стоимость объекта аренды.

Также изменениями предусмотрено, что в случае, если на протяжении срока действия договора аренды отдельные активы, предоставленные арендатору в составе объекта аренды, выводятся из эксплуатации в связи с их списанием, в результате чего такие активы не используются арендатором в его хозяйственной деятельности, проводится пересчет размера арендной платы путем уменьшения базы расчета арендной платы на стоимость таких активов, определенную на день предоставления их в аренду.

Законопроектом предусмотрено, что в случае ликвидации арендодателя действие договора не прекращается. В договоре сторона арендодателя заменяется ее правопреемником.

В соответствии с законопроектом, концессионер не имеет права без согласия концессиедателя передавать полностью или частично третьим лицам свои имущественные права на объекты, право собственности на которые принадлежит концессиедателю.

Расходы, необходимые для поддержки предоставленного в концессию объекта в рабочем состоянии (проведения технического осмотра, присмотра, обслуживания, ремонта и пр.) и получения первично определенной суммы будущих экономических выгод от его использования, осуществляются за счет концессионера и включаются в состав расходов концессионера.

Расходы, связанные с улучшением предоставленного в концессию объекта (модернизация, модификация, достройка, дооборудование, реконструкция и пр.), которые предопределяют увеличение будущих экономических выгод, первично ожидаемых от использования объекта, осуществляются за счет амортизационных отчислений, а также за счет других источников, если это предусмотрено условиями договора, и отображаются как капитальные инвестиции, которые включаются в стоимость объекта, предоставленного в концессию.

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Украина в І квартале сократила импорт газа из России в 2,1 раза

Украина в январе-марте 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 8,547 млрд куб. м, сообщили УНИАН в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в денежном выражении в январе-марте т.г. Украина сократила импорт газа из Российской Федерации на 24,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 3,573 млрд долл.

По данным Госстата, в І квартале 2012 года Украина импортировала природный газ только из Российской Федерации.

Напомним, украинская сторона неоднократно заявляла о намерении сократить закупки газа в РФ в этом году до 27 млрд куб. м с предусмотренных контрактом 52 млрд куб. м.

Справка УНИАН. В 2011 году Украина увеличила импорт природного газа на 49,5%, по сравнению с 2010 годом, до 14 млрд 46,028 млн долл. Объем импорта природного газа в 2011 году в общем объеме импорта составил 17,0%.

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Беларусь отменила лицензирование импорта украинского пива

Минск. Республика Беларусь отменила лицензирование импорта украинского пива.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Совета министров Беларуси.

Соответствующее решение предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси от 17 мая 2012 года №451.

Данным постановлением признано утратившим силу действовавшее ранее постановление правительства от 21 декабря 2010 года №1860 «О лицензировании импорта пива солодового из Украины и внесении дополнения в постановление Совета министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. № 1369».

Напомним, что импорт пива из Украины в Беларусь был временно ограничен в конце 2010 года. На тот момент доля украинского пива достигала 32% белорусского рынка.

Так, согласно постановлению Совмина Беларуси №1860 от 21 декабря 2010 года импорт в Беларусь украинского солодового пива до 31 декабря 2012 года должен осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством торговли по согласованию с концерном «Белгоспищепром». Для получения лицензии украинским пивоварам было необходимо согласовать минимальные цены с концерном.

В ходе проведения переговоров были подписаны ценовые соглашения с рядом украинских компаний, произошел диалог о взаимовыгодных поставках белорусского пива в Украину и украинского пива в Беларусь.

Справка УНИАН. Импорт пива из Украины в Беларусь был ограничен после того, как белорусские антимонопольные органы констатировали факт демпинга со стороны украинских производителей. Постановлением Совета министров РБ № 1860 от 21 декабря 2010 года была установлена процедура лицензирования и согласования минимальной цены вхождения украинского пива на белорусский рынок. Таким образом, объем продаж украинского пива в Беларуси в 2011 году снизился до 6 млн долларов с 18 млн долларов в 2010 году.

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Эксперты: договоренность с ВТБ облегчит выплату 0,5 млрд дол. по евробондам в июне

Достижение договоренности с российским «Внешторгбанком» (ВТБ) относительно схемы погашения предоставленного Украине кредита в 2 млрд долл. упростит задачу страны по выплате 0,5 млрд долл. в рамках погашения еврооблигаций в июне этого года.

Об этом говорится в обзоре, подготовленном экспертами «ИНГ Банк Украина».

Эксперты отмечают, что новость о том, что украинское правительство достигло соглашения с российским банком, безусловно, является позитивной для краткосрочной способности Украины выполнять обязательства по внешним заимствованиям, поскольку сглаживает внешние выплаты правительства в течение ближайших 2-3 месяцев.

«Таким образом, запланированное на конец июня погашение еврооблигаций на 0,5 млрд долл. не будет представлять для правительства значительных затруднений, т.к. его ликвидность на конец апреля остается на уровне 1,1 млрд долл.», - говорят эксперты «ИНГ Банк Украина».

Как сообщил 21 мая агентству УНИАН источник в финансовых кругах, Минфин согласовал с руководством российского «Внешторгбанка» (ВТБ) схему погашения кредита в размере 2 млрд долл.

Так, по информации источника, согласно договоренности, 500 млн долл. суммы кредита будет погашено «живыми» деньгами, для погашения 500 млн долл. будет привлечен новый кредит ВТБ; еще 1 млрд долл. будет рефинансирован путем выпуска ценных бумаг.

Источник также сообщил, что условия выделения кредита и размещения бумаг на сегодняшний день еще обсуждаются.

При этом он отметил, что условия будут рыночными.

Напомним, что 18 мая премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил о достижении договоренности с ВТБ по вопросу погашения кредита. Однако он не стал сообщать детали до совершения сделки.

Ранее Минфин Украины и ВТБ рассматривали несколько вариантов погашения кредита.

В частности, обсуждалась возможность привлечения нового кредита ВТБ на 1 млрд долл., сроком на 5 лет с рыночными процентами, а под второй миллиард могли быть выпущены ценные бумаги. Также обсуждалась возможность выпуска бумаг под всю сумму кредита.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит может быть продлен трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.

В декабре 2011 года Украина продлила на шесть месяцев кредитное соглашение с российским «Внешторгбанком» (ВТБ) на сумму 2 млрд долл.

В Плане управления государственным долгом на II квартал 2012 года, обнародованном 11 апреля на сайте Минфина, предусматривается что в июне т.г. должен быть погашен кредит на 2 млрд долл., привлеченный правительством два года назад от российского «Внешторгбанка» для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых.

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Комиссар ЕС Фюле: политически-мотивированное правосудие - системная проблема Украины

Страсбург. Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле считает, что политически-мотивированное правосудие является системной проблемой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Страсбурге, выступая в ходе дебатов “Ситуация в Украине, дело Юлии Тимошенко” в Европарламенте.

“Политически-мотивированное правосудие – системная проблема в Украине, и она нуждается в системном решении в виде всесторонней судебной реформы”, - сказал он.

Еврокомиссар отметил, что на протяжении последнего года Европейский Союз неоднократно заявлял о своем возмущении использованием выборочного правосудия и не только в случае бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, но и в других случаях.

Комиссар ЕС также отметил, что первым шагом к восстановлению доверия к намерениям украинской власти двигаться в европейском направлении стало бы создание условий для восстановления здоровья бывшего украинского премьера в Украине или за ее пределами.

В связи с этим еврокомиссар приветствовал договоренность президента Европарламента Мартина Шульца и премьер-министра Украины Николая Азарова о возможности направить группу медицинских специалистов под эгидой Европарламента для осмотра и назначения лечения Ю.Тимошенко. Эта группа должна дополнить усилия немецких врачей.

Относительно юридических прав Ю.Тимошенко, то, по мнению Ш.Фюле, важнейшим является то, чтобы кассационный суд Украины смог объявить свое решение до конца июня, а через короткое время после того – свое решение мог бы объявить Европейский суд по правам человека.

По словам еврокомиссара, это также касается и дела бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.

При этом комиссар особо отметил то, что все следующие процессы должны проходить в соответствии с новым Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Он также подчеркнул, что одобрение нового Уголовного процессуального кодекса Украины стало шагом вперед, и должно улучшить качество будущих судебных процессов.

“В то же время Ю.Тимошенко и другие жертвы политически-мотивированного правосудия уже были осуждены. Действия для реформирования Уголовного кодекса необходимы для того, чтобы обратиться к самой сути проблемы”, - отметил Ш.Фюле.

Как сообщал УНИАН, после сегодняшних дебатов Европарламент планирует одобрить резолюцию. Голосование запланировано на четверг, 24 мая.

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Минфин: созданы условия для получения с 1 июня компенсаций по вкладам Сбербанка без очереди

В Министерстве финансов Украины заверяют, что на данный момент созданы условия для получения с 1 июня компенсаций по вкладам Сбербанка СССР без очереди.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил министр финансов Юрий Колобов на заседании правительства 21 мая.

“В частности, созданы условия для проведения выплат без очереди в определенном отделении банка, в определенный день и время, без каких-либо очередей и задержек. То есть, порядок выплат в нынешнем году является максимально удобным для людей”, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

На сегодняшний день, по информации правительства, дата и время приема в учреждениях банка для получения компенсаций назначены 2 млн 65 тыс. 670 вкладчикам.

На данный момент актуализированы данные 1 млн 56 тыс. 540 вкладчиков. Сумма выплат, которые будут начаты 1 июня, составляет 1 млрд 13 млн 887,6 тыс. гривень.

По информации АО «Ощадбанк», в АИС «Реестр вкладчиков сбережений граждан» на начало 2012 года внесены данные об обесцененных сбережениях свыше 11,8 млн граждан Украины, из которых только около 6,16 млн лиц уже получили компенсацию в пределах 1000 гривен.

Остальные вкладчики, внесенные в Реестр, - 5,6 млн. лиц.

Исходя из этого, размер расходов в текущем году на проведение указанных компенсационных выплат предусмотрен вполне соответствующий: 5,6 млрд. гривень.

Напомним, что согласно постановлению Кабмина, вкладчик может использовать компенсационные средства, зачтенные на его текущий счет, путем получения наличными, перечисления на депозитный или другой счет в банке с использованием специального платежного средства «Национальная карточка». При этом выдача карточек гражданам Украины осуществляется безвозмездно.

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Госдолг Украины с начала года сократился на 3,9% - до 36% ВВП

Государственный долг Украины с начала 2012 года сократился на 3,9% - до 36% валового внутреннего продукта (ВВП).

Как сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ), об этом сообщил председатель Нацбанка Сергей Арбузов на встрече с миссией Международного валютного фонда (МВФ).

«Государственный долг Украины сократился до 36% ВВП с 39,9% ВВП на начало 2012 года. Также наблюдается улучшение состояния платежного баланса, сальдо которого в марте текущего года вернулось к положительным обозначениям. Мы наблюдаем снижение дефицита текущего счета до 3,4% ВВП в первом квартале текущего года по сравнению с 4,1% за аналогичный период прошлого года», - сказал С.Арбузов.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 марта 2012 года составил 60,512 млрд долл., в т.ч. государственный и гарантированный государством внешний долг - 37,04 млрд долл.

Рост ВВП Украины в первом квартале 2012 года составил 1,8%.

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ВР приняла основные направления бюджетной политики на 2013 год

Верховная Рада приняла постановление «Об основных направлениях бюджетной политики на 2013 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 240 из 413 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали фракции «БЮТ-Батькивщина», НУ-НС и КПУ.

Среди основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2013 год есть содержание предельного объема дефицита государственного бюджета в пределах 0,8-1 процента валового внутреннего продукта. Финансирование дефицита общего фонда государственного бюджета в пределах поступлений от приватизации государственного имущества. Финансирование дефицита специального фонда государственного бюджета за счет кредитов (ссуд), которые получило государство от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций для реализации инвестиционных программ (проектов).

Кроме того, предусмотрено осуществление государственных заимствований в общий фонд государственного бюджета в пределах объемов погашения государственного долга преимущественно путем осуществления внутренних заимствований.

Также предусмотрено содержание объема государственного долга на экономически безопасном уровне - не более 25 процентов валового внутреннего продукта (в 2012 году учтено 27,7 процента).

Постановлением предусмотрено предоставление государственных гарантий в объеме не более 1% валового внутреннего продукта для реализации исключительно инвестиционных и инновационных проектов, которые имеют стратегическое значение и реализация которых будет содействовать развитию экономики Украины; сохранение с учетом требований налогового законодательства доли перераспределения валового внутреннего продукта через сводный бюджет на уровне не выше, чем учтено в государственном бюджете Украины на 2012 год.

В соответствии с Основными направлениями, валовой внутренний продукт номинальный будет составлять 1687,8 млрд грн; валовой внутренний продукт реальный, темпы роста -104,5%; индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 105,9%; индекс цен производителей (декабрь к декабрю предыдущего года) - 106,3%; фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих – 505,8 млрд грн; уровень безработицы, определенный по методологии Международной организации труда - 7%.

В постановлении отмечается, что для расчета бюджетных показателей будут использоваться предположения относительно официального обменного курса гривни к доллару США в среднем за год и на конец года, учтенные в расчетах основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2013 год, что предусматривают постепенное повышение гибкости обменного курса гривни по мере восстановления финансовой системы Украины и усовершенствования механизмов монетарной трансмиссии изменения процентных ставок.

В направлениях бюджетной политики предусмотрено установление размера прожиточного минимума и уровня его обеспечения, минимальной заработной платы, должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки на основе роста показателей реального сектора экономики и индекса потребительских цен, а также в соответствии со статьями 9 и 10 Закона Украины “Об оплате труда” с учетом структурных реформ в экономике и необходимости сокращения существующего разрыва между размером тарифной ставки (должностного оклада) работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки и минимальной заработной платой с целью достижения в 2014 году равенства указанных показателей. Отмечается, что предусмотрено последовательное повышение уровня оплаты труда в бюджетной сфере, включая государственных служащих и военнослужащих, повышение уровня стипендиального обеспечения студентов высших учебных заведений и учеников профессионально-технических учебных заведений, а также обеспечение пересмотра порядка назначения и выплаты стипендий. При этом цифры не приведены. Предусмотрено также «продолжение выполнения обязательств государства по постепенной компенсации гражданам Украины потерь от обесценивания денежных сбережений в учреждениях Сберегательного банка СССР».

Предусмотрено внедрение принципа финансовой самостоятельности высших учебных заведений, в первую очередь, путем законодательного урегулирования перехода от содержания таких заведений к оплате за счет бюджетных средств исключительно стоимости просветительских услуг по государственному заказу и предоставления этим заведениям статуса небюджетных учреждений; формирование государственного заказа на подготовку специалистов, научно-педагогических и рабочих кадров, на повышение квалификации и переподготовку кадров на основе целевого подхода и прогноза потребностей рынка труда (включая введение единого стандарта стоимости обучения одного специалиста и государственных стандартов высшего и профессионально-технического образования).

В постановлении отмечается, что указанные макропоказатели могут быть уточнены после опубликования отчетной статистической информации за 2011 год, оперативных данных относительно текущего состояния социально-экономической ситуации в 2012 году и учтены во время подготовки проекта государственного бюджета Украины на 2013 год.

В соответствии с Основными направлениями, реализация налоговой политики предусматривает: расширение базы налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, для укрепления финансовой основы местных бюджетов; подписание конвенций об избежании двойного налогообложения с другими государствами; принятие комплекса мер по совершенствованию законодательства по вопросам таможенного контроля, таможенно-тарифных и нетарифных мер регулирования внешней торговли с целью недопущения уклонения от уплаты таможенных платежей; своевременное бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость, в том числе автоматическое бюджетное возмещение, согласно требованиям Налогового кодекса Украины и недопущение возникновения задолженности бюджета по возмещению налога; усиление контроля за взиманием акцизного налога на спирт, ликероводочную продукцию и табачные изделия, в первую очередь путем принятия мер по недопущению их подпольного производства и контрабандного ввоза таких подакцизных товаров на территорию Украины; интенсификацию процесса взыскания налогового долга.

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ВР приняла в первом чтении изменения к Налоговому кодексу

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно Государственной налоговой службы и в связи с проведением административной реформы в Украине)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 241 из 384 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке отмечается, что целью проекта является приведение Налогового кодекса в соответствие с Конституцией Украины в части перераспределения полномочий между Президентом Украины и Кабинетом министров в связи с проведением административной реформы, законами Украины "О Кабинете министров Украины", "О центральных органах исполнительной власти" и в связи с принятием Указа Президента Украины от 9 декабря 2010 года №1085 "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти".

Кроме того, проектом предлагается дополнить Налоговый кодекс новыми положениями с целью нормирования правовых, экономических и организационных принципов деятельности Государственной налоговой службы.

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Минфин сегодня удовлетворил единственную заявку на ОВГЗ на 3,601 млн долл.

Министерство финансов Украины сегодня удовлетворило единственную заявку, которая была подана на покупку двухлетних облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Сумма, привлеченная в госбюджет от продажи таких бумаг, составила 3,601 млн долл., при этом их доходность, по сравнению с последним результативным размещением валютных ОВГЗ с меньшим сроком обращения, была снижена с 9,3% до 9,2% годовых.

Минфин сегодня отказался удовлетворять заявки на покупку валютных бумаг со сроком обращения 12 месяцев. Другие предложенные к размещению ОВГЗ не получили ни одной заявки.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.

Общий объем ОВГЗ, которые находятся в обращении (по сумме основного долга), в апреле вырос на 2% - до 174,28 млрд грн.

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