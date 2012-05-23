Европарламент призовет Украину немедленно освободить осужденных по политмотивам

Страсбург. Европейский парламент планирует призвать Украину немедленно освободить осужденных по политическим мотивам.

Об этом говорится в совместном проекте резолюции шести основных групп Европарламента, текст которой имеет УНИАН.

“(Европарламент – УНИАН) призывает к безусловному немедленному освобождению всех узников, осужденных по политически-мотивированным основаниям, в том числе - лидеров оппозиции”, - написано в третьем пункте проекта.

При этом депутаты планируют также призвать Украину определиться с судьбой осужденных оппозиционеров до начала предвыборной кампании.

“(Европарламент – УНИАН) призывает украинскую власть прояснить ситуацию узников, осужденных по политически-мотивированным основаниям, до начала предвыборной кампании”, - говорится в проекте.

В документе предусматривается подчеркнуть, что подписание и ратификация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, а также его эффективная реализация требуют улучшения ситуации с правами человека, в том числе декриминализации политических решений путем реформирования Уголовного кодекса Украины, улучшения действия принципа верховенства права, усиления демократии, а также проведения свободных и честных выборов.

Депутаты планируют подчеркнуть, что текущие проблемы в отношениях Украины и ЕС могут быть решены лишь при желании украинской власти проводить необходимые реформы, в том числе, реформу судебной системы.

Кроме того, проектом предусматривается выразить обеспокоенность судебными процессами в отношении бывших и действующих чиновников, которые не отвечают европейским стандартам честности, беспристрастности, прозрачности и независимости.

Депутаты также планируют выразить сожаление в связи с осуждением бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и подчеркнуть, что усиление верховенства права и независимости судебной системы, а также начало борьбы с коррупцией, которая заслуживала бы доверия, необходимо не только для углубления отношений между Украиной и ЕС, но и для улучшения демократии в самой Украине.

Проектом резолюции предусматривается призвать украинскую власть разделять политическую и уголовную ответственность и изменить, соответственно, действующий Уголовный кодекс.

“(Европарламент – УНИАН) подчеркивает, что демократическая борьба за политические решения должна проходить в парламенте и через участие избирателей в свободных выборах, не должна разрушаться лично или политически мотивированными действиями уголовного преследования и манипулированием решений в уголовных судах”, - написано в проекте резолюции.

Депутаты также планируют призвать украинскую власть гарантировать беспристрастность и прозрачность кассационного процесса Ю.Тимошенко и выразили сожаление в связи с решением Верховного специализированного суда Украины отложить вынесение вердикта до 26 июня этого года.

В документе также содержится призыв к официальному Киеву обеспечить права всех заключенных по политически мотивированным основаниям, и в том числе Ю.Тимошенко, бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего исполняющего обязанности министра обороны Валерия Иващенко, на адекватную медицинскую помощь, а также на доступ без ограничений к адвокатам, и права на посещение близкими, родными и другими лицами, такими, как Посол ЕС.

Депутаты также планируют осудить использование силы в отношении Ю.Тимошенко.

“(Европарламент – УНИАН) осуждает использование силы охраной тюрьмы в отношении Ю.Тимошенко и напоминает обязательство Украины немедленно и беспристрастно изучать все жалобы на пытки или другие формы жестокого, негуманного или деградирующего отношения”, - написано в проекте.

Европарламент планирует призвать Украину создать независимую и беспристрастную комиссию международных юристов для сообщений о возможных нарушениях фундаментальных прав и свобод по делам Ю.Тимошенко и других бывших членов правительства, а также принять во внимание как позитивный шаг согласие премьер-министра Украины Николая Азарова на предложение Президента Европарламента Мартина Шульца направить в Украину дополнительную группу медиков для обследования Ю.Тимошенко и международно признанных европейских представителей для наблюдения за кассационным процессом бывшего украинского премьера и другими возможными процессами в отношении нее.

Депутаты также планируют приветствовать перевод Ю.Тимошенко из Качановской колонии в госпиталь и настаивать на том, чтобы все судебные процессы в отношении бывших и нынешних чиновников проводились в соответствии с европейскими стандартами честности, беспристрастности, прозрачности и независимости.

Проектом резолюции также предусматривается выразить тревогу относительно состояния демократических свобод в Украине и относительно практики инструментализации государственных институтов с целью политической мести.

Депутаты также планируют подчеркнуть необходимость честных и свободных парламентских выборов, которые состоятся в октябре этого года.

“(Европарламент – УНИАН) подчеркивает критическую важность честных, свободных и прозрачных парламентских выборов в Украине, включая право лидеров оппозиции принимать в них участие”, - написано в проекте.

Кроме того, в резолюции планируется выразить поддержку успешности проведения Евро-2012 в Украине, но в то же время предупредить европейских политиков о ситуации в Украине.

“(Европарламент – УНИАН) призывает европейских политиков, которые хотят посетить матчи Евро-2012 в Украине (как частные лица) четко сообщить о своем знании политической ситуации в Украине и искать возможности посещения политических узников в тюрьмах, или посещать (матчи – УНИАН) как частные лица, а не как VIP-гости.

Как сообщал УНИАН, после дебатов, которые состоялись 22 мая, Европарламент планирует одобрить резолюцию. Голосование запланировано на четверг, 24 мая.

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