ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Бизнес засыпал таможню вопросами по поводу нового Таможенного кодекса» пишет: до вступления в силу новых таможенных правил остаются считанные дни. Импортеры лихорадочно перечитывают Таможенный кодекс, понимая, что многие нормы не получится понять и применить так быстро…

http://delo.ua/ukraine/biznes-zasypal-tamozhnju-voprosami-po-povodu-novogo-tamozhennogo-ko-178192/

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Также «Дело» в публикации «Генсека НОК Украины отстранили из-за продажи билетов на Олимпиаду в Лондоне» пишет: Генсек Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Владимир Геращенко отстранен от должности после того, как расследование Би-би-си показало, что он предлагал продать билеты на летнюю Олимпиаду в Лондоне перекупщику на сумму в несколько тысяч фунтов…

http://delo.ua/ukraine/genseka-nok-ukrainy-otstranili-iz-za-prodazhi-biletov-na-olimpiad-178201/

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Издание «Коммерсант» в публикации «С рейтингами по дороге» пишет: "Укрзализныця" получила положительные рейтинги агентств в рамках подготовки к размещению еврооблигаций на рекордную сумму $1 млрд…

http://www.kommersant.ua/doc/1940837

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Также «Коммерсант» в публикации «Суровый север» пишет: совладельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому не удалось реализовать планы по созданию крупной скандинавской авиакомпании. Вчера было объявлено о банкротстве принадлежащих ему шведских перевозчиков Skyways Express и City Airline, а месяц назад такое же заявление сделала датская Cimber…

http://www.kommersant.ua/doc/1940824

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Газета «Сегодня» в публикации «День Киева: в зоопарке будут раздавать слепки лап медведей, а в парке хотят устроить бои кусками сала» пишет: в эти выходные Киев будет отмечать свой 1530-й день рождения. Власти обещают, что праздник будет грандиозным: с песнями поп-звезд на Майдане и Оболони, салютами, лазерными, проекционными и 3D-шоу, но, скорее всего, без традиционного вернисажа на Андреевском. На все потратят примерно 10 млн грн, половина которых спонсорская…

http://www.segodnya.ua/news/14381292.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Для внутренних потребностей» пишет: аэропорт “Киев” (Жуляны) начал эксплуатацию нового международного терминала, торжественно открытого 17 мая. Однако месторасположение, которое сегодня называют основным преимуществом Жулян, уже через 3-4 года может заморозить амбициозные планы развития аэропорта...

http://economics.unian.net/rus/detail/128453

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Что ожидает «Роснефть» под руководством Сечина» пишет: бывший вице-премьер Игорь Сечин возглавит «Роснефть». Он превратит госкомпанию в нефтяной гигант, ожидают чиновники и нефтяники. «Роснефти» могут достаться «Зарубежнефть» и «Сургутнефтегаз», допускают они…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1774296/sechin_soberet_neft

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Издание «Известия» в публикации «Сбербанку устроят беспрецедентную ревизию» пишет: аудиторы Счетной палаты проверят, как «слон научился танцевать». Мероприятие таких масштабов в банке проходит впервые…

http://www.izvestia.ru/news/525164

(УНИАН)