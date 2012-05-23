МВД проводит обыски в Укрпатенте

Cотрудники МВД сегодня проводят обыски на государственном предприятии "Украинский институт промышленной собственности" (Укрпатент).

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, обыски продолжаются в рамках уголовного дела, которое было возбуждено Главным следственным управлениям МВД по факту присвоения бюджетных средств должностными лицами указанного учреждения в сговоре с группой лиц.

При этом в УСО в настоящее время не уточнили сумму присвоенных средств, но заметили, что обыски проводятся на основании санкции суда с целью установления истины по делу.