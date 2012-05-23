МВД проводит обыски в Укрпатенте
13:10, 23 мая 2012Разное
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Cотрудники МВД сегодня проводят обыски на государственном предприятии "Украинский институт промышленной собственности" (Укрпатент).
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, обыски продолжаются в рамках уголовного дела, которое было возбуждено Главным следственным управлениям МВД по факту присвоения бюджетных средств должностными лицами указанного учреждения в сговоре с группой лиц.
При этом в УСО в настоящее время не уточнили сумму присвоенных средств, но заметили, что обыски проводятся на основании санкции суда с целью установления истины по делу.
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