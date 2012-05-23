Янукович сегодня встретится с Литвиным и руководителями фракций

В среду, 23 мая, Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным и руководителями парламентских фракций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Встреча начнется в 15.30.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы повестки дня работы парламента.

Как отмечается в сообщении, предусматривается протокольная съемка. Будут работать личная пресса и 20 представителей СМИ.