Янукович сегодня встретится с Литвиным и руководителями фракций
13:38, 23 мая 2012Разное
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В среду, 23 мая, Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным и руководителями парламентских фракций.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Встреча начнется в 15.30.
В ходе встречи планируется обсудить вопросы повестки дня работы парламента.
Как отмечается в сообщении, предусматривается протокольная съемка. Будут работать личная пресса и 20 представителей СМИ.
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