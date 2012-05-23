ТОП-10 (23 мая)

Кабмин выпустит ОВГЗ на 1 млрд долл. для погашения кредита ВТБ

Европарламент призовет Украину немедленно освободить осужденных по политмотивам

ФГИУ выставил на продажу Керченский судоремонтный завод

UEFA прогнозирует меньшие доходы от Евро-2012, чем в 2008 году

К программе удешевления ипотеки присоединился "Укргазбанк"

НБУ после длительного перерыва вышел на межбанк с продажей валюты - участник рынка

ГНСУ продлила мораторий на проверки малого бизнеса до конца года

Дефицит платежного баланса Украины в январе-апреле составил 61 млн долл.

В ВР зарегистрирован законопроект «О занятости населения»

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» воспользоваться услугами украинских газохранилищ

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Кабмин выпустит ОВГЗ на 1 млрд долл. для погашения кредита ВТБ

Кабинет министров Украины принял решение о выпуске облигаций государственного внутреннего займа (ОВГЗ) на 1 млрд долл. для погашения кредита ВТБ в сумме 2 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

«Принято решение о том, что будут выпущены облигации внутреннего государственного займа на сумму 1 млрд долл. на срок два года», - сказал министр.

При этом он отметил, что процентная ставка будет ниже текущих рыночных котировок.

«Процентная ставка существенно ниже текущих рыночных котировок», - сказал он.

П. Порошенко не уточнил, каким образом будет погашена вторая часть кредита в размере 1 млрд долл.

Отвечая на вопрос УНИАН, верна ли информация о том, что 500 млн долл. планируется погасить деньгами, а еще 500 – за счет получения нового кредита ВТБ, министр сказал: «Вы знаете лучше, чем я, я не могу это комментировать, но вы не далеки от истины».

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины согласовало с руководством российского «Внешторгбанка» (ВТБ) схему погашения кредита в размере 2 млрд долл., срок погашения которого истекает в июне.

Как сообщил УНИАН источник в финансовых кругах, согласно договоренности, 500 млн долл. суммы кредита будет погашено «живыми» деньгами, для погашения 500 млн долл. будет привлечен новый кредит ВТБ; еще 1 млрд долл. будет рефинансирован путем выпуска ценных бумаг.

Источник также сообщил, что условия выделения кредита и размещения бумаг на сегодняшний день еще обсуждаются.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит может быть продлен трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.

В декабре 2011 года Украина продлила на шесть месяцев кредитное соглашение с российским «Внешторгбанком» (ВТБ) на сумму 2 млрд долл.

В Плане управления государственным долгом на II квартал 2012 года, обнародованном 11 апреля на сайте Минфина, предусматривается что в июне т.г. должен быть погашен кредит на 2 млрд долл., привлеченный правительством два года назад от российского «Внешторгбанка» для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых.

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Европарламент призовет Украину немедленно освободить осужденных по политмотивам

Страсбург. Европейский парламент планирует призвать Украину немедленно освободить осужденных по политическим мотивам.

Об этом говорится в совместном проекте резолюции шести основных групп Европарламента, текст которой имеет УНИАН.

“(Европарламент – УНИАН) призывает к безусловному немедленному освобождению всех узников, осужденных по политически-мотивированным основаниям, в том числе - лидеров оппозиции”, - написано в третьем пункте проекта.

При этом депутаты планируют также призвать Украину определиться с судьбой осужденных оппозиционеров до начала предвыборной кампании.

“(Европарламент – УНИАН) призывает украинскую власть прояснить ситуацию узников, осужденных по политически-мотивированным основаниям, до начала предвыборной кампании”, - говорится в проекте.

В документе предусматривается подчеркнуть, что подписание и ратификация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, а также его эффективная реализация требуют улучшения ситуации с правами человека, в том числе декриминализации политических решений путем реформирования Уголовного кодекса Украины, улучшения действия принципа верховенства права, усиления демократии, а также проведения свободных и честных выборов.

Депутаты планируют подчеркнуть, что текущие проблемы в отношениях Украины и ЕС могут быть решены лишь при желании украинской власти проводить необходимые реформы, в том числе, реформу судебной системы.

Кроме того, проектом предусматривается выразить обеспокоенность судебными процессами в отношении бывших и действующих чиновников, которые не отвечают европейским стандартам честности, беспристрастности, прозрачности и независимости.

Депутаты также планируют выразить сожаление в связи с осуждением бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и подчеркнуть, что усиление верховенства права и независимости судебной системы, а также начало борьбы с коррупцией, которая заслуживала бы доверия, необходимо не только для углубления отношений между Украиной и ЕС, но и для улучшения демократии в самой Украине.

Проектом резолюции предусматривается призвать украинскую власть разделять политическую и уголовную ответственность и изменить, соответственно, действующий Уголовный кодекс.

“(Европарламент – УНИАН) подчеркивает, что демократическая борьба за политические решения должна проходить в парламенте и через участие избирателей в свободных выборах, не должна разрушаться лично или политически мотивированными действиями уголовного преследования и манипулированием решений в уголовных судах”, - написано в проекте резолюции.

Депутаты также планируют призвать украинскую власть гарантировать беспристрастность и прозрачность кассационного процесса Ю.Тимошенко и выразили сожаление в связи с решением Верховного специализированного суда Украины отложить вынесение вердикта до 26 июня этого года.

В документе также содержится призыв к официальному Киеву обеспечить права всех заключенных по политически мотивированным основаниям, и в том числе Ю.Тимошенко, бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего исполняющего обязанности министра обороны Валерия Иващенко, на адекватную медицинскую помощь, а также на доступ без ограничений к адвокатам, и права на посещение близкими, родными и другими лицами, такими, как Посол ЕС.

Депутаты также планируют осудить использование силы в отношении Ю.Тимошенко.

“(Европарламент – УНИАН) осуждает использование силы охраной тюрьмы в отношении Ю.Тимошенко и напоминает обязательство Украины немедленно и беспристрастно изучать все жалобы на пытки или другие формы жестокого, негуманного или деградирующего отношения”, - написано в проекте.

Европарламент планирует призвать Украину создать независимую и беспристрастную комиссию международных юристов для сообщений о возможных нарушениях фундаментальных прав и свобод по делам Ю.Тимошенко и других бывших членов правительства, а также принять во внимание как позитивный шаг согласие премьер-министра Украины Николая Азарова на предложение Президента Европарламента Мартина Шульца направить в Украину дополнительную группу медиков для обследования Ю.Тимошенко и международно признанных европейских представителей для наблюдения за кассационным процессом бывшего украинского премьера и другими возможными процессами в отношении нее.

Депутаты также планируют приветствовать перевод Ю.Тимошенко из Качановской колонии в госпиталь и настаивать на том, чтобы все судебные процессы в отношении бывших и нынешних чиновников проводились в соответствии с европейскими стандартами честности, беспристрастности, прозрачности и независимости.

Проектом резолюции также предусматривается выразить тревогу относительно состояния демократических свобод в Украине и относительно практики инструментализации государственных институтов с целью политической мести.

Депутаты также планируют подчеркнуть необходимость честных и свободных парламентских выборов, которые состоятся в октябре этого года.

“(Европарламент – УНИАН) подчеркивает критическую важность честных, свободных и прозрачных парламентских выборов в Украине, включая право лидеров оппозиции принимать в них участие”, - написано в проекте.

Кроме того, в резолюции планируется выразить поддержку успешности проведения Евро-2012 в Украине, но в то же время предупредить европейских политиков о ситуации в Украине.

“(Европарламент – УНИАН) призывает европейских политиков, которые хотят посетить матчи Евро-2012 в Украине (как частные лица) четко сообщить о своем знании политической ситуации в Украине и искать возможности посещения политических узников в тюрьмах, или посещать (матчи – УНИАН) как частные лица, а не как VIP-гости.

Как сообщал УНИАН, после дебатов, которые состоялись 22 мая, Европарламент планирует одобрить резолюцию. Голосование запланировано на четверг, 24 мая.

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ФГИУ выставил на продажу Керченский судоремонтный завод

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Керченский судоремонтный завод".

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 23 мая т.г.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляет (с НДС) 31 млн 312 тыс. грн (в том числе НДС - 5 млн 219 тыс. грн).

Конкурс по продаже акций завода состоится 12 июля т.г.

Справка УНИАН. ГП «Керченский судоремонтный завод» занимается ремонтом судов различного назначения, строительством маломерных судов, производством продукции машиностроения и пр. Предприятие располагается в бухте Керченской протоки, в центральной части г. Керчь. Часть активов предприятия на данное время находится в налоговой заставе.

Убыток предприятия по итогам первого квартала 2012 г. составил 1 млн 260 тыс. грн, кредиторская задолженность - 23,9 млн грн, дебиторская - 1,4 млн грн, стоимость активов - 29 млн грн.

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UEFA прогнозирует меньшие доходы от Евро-2012, чем в 2008 году

Варшава. Союз европейских футбольных федераций (UEFA) прогнозирует свои доходы от проведения финала Чемпионата Европы по футболу в Украине и в Польше на уровне 1,345 млрд евро, что на 6 млн евро меньше доходов от предыдущего турнира, прошедшего в 2008 году в Австрии и Швейцарии.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным организации, более 60% доходов главного организатора мероприятия составит выручка от прав трансляции футбольных матчей, больше 20% - от продажи коммерческих прав, 9% - от продажи билетов и 7% - от продажи корпоративных пакетов.

По данным UEFA, в сравнении с предыдущим Евро, больше всего упали доходы от продажи корпоративных пакетов, в которые, в частности, включены специальные ложи на стадионах для VIP-персон.

Четыре года назад UEFA продала таких пакетов на сумму 155 млн евро, в то время как на Евро-2012, который в начале лета пройдет в четырех украинских и четырех польских городах, рассчитывает получить 100 млн евро.

Планируемые доходы от продажи коммерческих прав сократятся на 4 млн евро - до 290 млн евро, на фоне почти 5% роста выручки от продажи телевизионных прав трансляции - до 840 млн евро, и 14% увеличения доходов от продажи билетов - до 115 млн евро.

Директор турнира Евро-2012 в Польше Адам Олькович выразил корреспонденту УНИАН мнение, что меньшие доходы от продажи корпоративных пакетов не связаны с последними событиями в Украине, в частности, с делом экс-главы правительства Юлии Тимошенко и призывами бойкотировать чемпионат в Украине.

"Эти события имели место несколько недель назад, а UEFA подписывал контракты (о продаже прав и пакетов) значительно раньше", - сказал он, не исключив, что меньшая выручка может быть результатом экономического кризиса в мире.

Представители компании UEFA Polska отказались уточнить УНИАН расходы федерации на организацию чемпионата или чистую прибыль, назвав это коммерческой тайной и отметив, что все заработанные средства федерация направляет на развитие футбола.

По данным UEFA, доходы федерации от организации Евро-2004 выросли в сравнении с чемпионатом в 2000 году почти в 4 раза - до 850 млн евро, на фоне доходов в около 40 и 150 млн евро на Евро в Швеции и Англии в 1992 и 1996 годах, соответственно.

Как сообщал УНИАН, Польша и Украина с 8 июня по 1 июля впервые в истории будут принимать у себя финал чемпионата Европы по футболу, право организовывать который страны выиграли на конкурсе UEFA в 2007 году.

Справка УНИАН. Власти стран заявляют о намерении использовать это мероприятие для популяризации государств в мире, что также должно ускорить экономическое развитие, в то время как большинство экспертов скептически оценивают экономическую выгоду от организации чемпионата, прогнозируя вместо прибылей убытки.

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К программе удешевления ипотеки присоединился "Укргазбанк"

К программе удешевления ипотечных кредитов для приобретения квартир очередниками на объектах незавершенного строительства присоединился "Укргазбанк".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк.

«Укргазбанк, Ощадбанк, Брокбизнесбанк в Киеве совместно с Киевгорстроем они уже работают. В Киеве более 100 человек уже заявили желание подписать эти договоры», - отметил он.

По словам А.Близнюка, на реализацию программы в июне выделено 30 млн грн.

«Те, кто в мае уже будет иметь договоры, в июне получит компенсацию», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по данным Минрегиона, договоры на приобретение жилья по программе удешевления ипотечных кредитов для приобретения квартир очередниками в объектах незавершенного строительства начнут заключать на следующей неделе, после утверждения Министерством экономики порядка распределения средств между регионами.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что в Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

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НБУ после длительного перерыва вышел на межбанк с продажей валюты - участник рынка

Национальный банк Украины (НБУ), после длительного перерыва (представители регулятора заявляли, что НБУ последний раз продавал валюту на межбанке в феврале т.г. - УНИАН), сегодня вышел на межбанк с предложением продажи.

Об этом УНИАН сообщил казначей одного из банков с иностранным капиталом.

Регулятор выставил котировки на покупку на уровне 7,9925 грн/долл., на продажу - 8,02 грн/долл.

Комментируя ситуацию на валютном межбанке, банкир сказал: «Нацбанк ожидал. В принципе, пока мы не видим больших причин, по которым могла бы быть какая-то значительная девальвация в ближайшие несколько месяцев. Нацбанк смотрел, что это какой-то ситуативный спрос и наблюдал несколько дней. Если сегодня ситуация немного накалилась, то Нацбанк вышел с интервенцией. Это нормальное поведение, которое совпадает с его стратегией».

В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что период невмешательства регулятора в ситуацию на межбанке может свидетельствовать о начале реализации НБУ программы плавной девальвации гривни.

Как сообщал УНИАН, на украинском межбанке уже несколько дней наблюдается снижение стоимости национальной валюты по отношению к американскому доллару. С середины мая котировки гривни снизились с 8,036/8,039 до 8,064/8,095 грн/долл.

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ГНСУ продлила мораторий на проверки малого бизнеса до конца года

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) продлила мораторий на фактические проверки малого бизнеса до конца года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом сегодня во время встречи с предпринимателями харьковского торгового центра «Барабашово» сообщил председатель ГНСУ Александр Кдименко.

«Фактические проверки малого бизнеса не будут проводиться до конца 2012 года. Бизнес должен работать на прибыль. И в росте этих доходов налоговая служба очень заинтересована... Нам нет никакого смысла вмешиваться лишний раз в работу бизнеса», - отметил он.

А.Клименко заверил предпринимателей, что количество плановых проверок также будет сокращаться. Уже в первом квартале этого года было проведено в два раза меньше проверок субъектов малого бизнеса, чем в прошлом, - 1838 против 3352 проверок.

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Дефицит платежного баланса Украины в январе-апреле составил 61 млн долл.

Дефицит платежного баланса Украины в январе-апреле 2012 года (по предварительным данным) составил 61 млн долл. по сравнению с профицитом 2,147 млрд долл. за соответствующий период 2011 года, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В т.ч. профицит платежного баланса в апреле т.г. составил 508 млн долл. Это на 133 млн долл. больше, чем за март 2012 года, но в 2 раза меньше, чем за апрель 2011 года.

По данным НБУ, дефицит текущего счета за первые четыре месяца т.г. увеличился на 4% - до 1,830 млрд долл.

«Дефицит текущего счета в апреле составил 621 млн долл. (по сравнению с 313 млн долл. в марте). Отрицательное сальдо торговли товарами выросло до 1,4 млрд долл. (по сравнению с 0,9 млрд долл. в марте). При этом второй месяц подряд сальдо по статье "доходы" оставалось положительным (207 млн долл.) за счет получения значительных дивидендов от прямых инвестиций за границу», - говорится в сообщении.

За январь-апрель т.г. профицит финансового счета сократился в 2,2 раза — до 1,769 млрд долл.

В апреле профицит финансового счета увеличился до 1,1 млрд долл. (по сравнению с 688 млн долл. в марте).

По данным НБУ, как и в предыдущие периоды, реальный сектор достаточно активно привлекал внешние ресурсы (их чистый приток - 442 млн долл.). Кроме того, впервые с марта прошлого года привлечение банковского сектора по всем инструментам превысили выплаты на 208 млн долл.

В апреле прирост наличной валюты вне банков составил 356 млн долл., что является самым низким уровнем с осени 2010 года. Всего за январь-апрель 2012 года прирост наличной валюты вне банков составил 2,4 млрд долл., что на 20,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Объем резервных активов на конец апреля составлял до 31,7 млрд долл., что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,4 месяца.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.)

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В ВР зарегистрирован законопроект «О занятости населения»

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О занятости населения» (№10497-1 от 22 мая 2012 года).

Документом предусматривается введение стимулов занятости населения. В частности, работодателю, который будет трудоустраивать на первое рабочее места молодежь, граждан в возрасте от 50 лет и другие неконкурентоспособные на рынке труда категории населения не менее чем на два года, будут компенсироваться расходы, связанные с уплатой единого социального взноса (ЕСВ) без ограничения в размере заработной платы в течение первого года.

Кроме того, предусматривается, что работодатель, который в течение года обеспечивал создание рабочих мест и обеспечивал выплату заработной платы в размере не ниже 3 минимальных зарплат, в следующем году имеет право на уменьшение размера ЕСВ.

Также документом предлагается стимулировать местные власти к улучшению инвестиционного климата в регионе путем увеличения норматива отчислений налога на доходы физлиц, в частности, зачислять в доходы бюджетов сел, поселков, городов районного значения в размере 25-100%.

Если малый предприниматель создает новые рабочие места и трудоустраивает на них безработных сроком не менее чем на два года, то он в течение первого года получит ежемесячную компенсацию в размере минимального страхового взноса.

Для студентов дневной формы обучения вузов и ПТУ будет введена бесплатная стажировка с открытием трудовой книжки сроком до 6 месяцев.

Лица в возрасте от 45 лет (страховой стаж более 15 лет) будут иметь право на одноразовое получение "ваучера" на профессиональное обучение. По данному ваучеру лицу будет компенсироваться часть стоимости обучения.

Законопроектом предлагается установить статус безработного с первого дня обращения в Государственную службу занятости.

Бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и основные направления госполитики в сфере занятости населения на среднесрочный период предлагается утверждать правительством. При этом сохраняется принцип социального партнерства по управлению фондом.

Как сообщалось, Украинский союз промышленников и предпринимателей уже подал в парламент свои предложения по доработке данного законопроекта. Свои замечания к документу в части усложнения получения льгот при создании рабочих мест высказывали и работодатели.

Ранее вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко выражал надежду, что данный документ будет принят Верховной Радой в июне 2012 года.

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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» воспользоваться услугами украинских газохранилищ

НАК «Нафтогаз Украины» предложил российскому ОАО «Газпром» заключить дополнительное соглашение об использовании украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) для обеспечения поставок российского газа в Европу.

«НАК «Нафтогаз Украины» предложила ОАО «Газпром» в случае необходимости воспользоваться услугами украинских газохранилищ для выполнения внешнеэкономических контрактов «Газпрома» и оформить соответствующее дополнительное соглашение», - говорится в сообщении пресс-служба Нафтогаза.

В сообщении также говорится, что в 2012 году закачка газа в ПХГ будет происходить исключительно в объемах, необходимых для обеспечения собственных нужд Украины. Об этом «Газпром» был уведомлен официальным письмом от 18 мая 2012 года.

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