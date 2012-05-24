Анонс на 24 мая

* Профсоюз работников Национальной академии наук Украины проведет пикетирование Кабинета Министров Украины, а затем и Администрации Президента Украины. Акция протеста проводится в связи с фактической дискриминацией работников НАНУ по вопросам оплаты труда, которая продолжается уже второй год подряд. Требования профсоюза: Немедленно урегулировать вопрос увеличения расходов на оплату труда в НАНУ на 267,6 млн.грн.; В полной мере учесть бюджетный запрос НАНУ в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год»; Подготовить с участием Академии и принять постановление об оплате труда в НАНУ, которая способствовала бы восстановлению престижа научной работы и ее достойной оплаты.

* Пресс-конференция на тему: "Уникальная в Украине программа подготовки специалистов от ПроКредит Банка – Young Bankers Programme". Об итогах первого года и о будущих планах расскажут первые лица ПроКредит Банка: председатель Правления Филипп Потт и первый зам.председателя Правления Виктор Пономаренко.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится пленарное заседание IX сессии Киевсовета VI созыва.

* Пресс-конференция на тему: "Бюро кредитных историй в Украине: проблемы и пути совершенствования". Участники: представитель немецкой консультативной группы, которая представит рекомендации по совершенствованию деятельности бюро кредитных историй в Украине Роберт Кирхнер, народный депутат Украины Василий Горбаль, председатель правления Первого всеукраинского бюро кредитных историй Антонина Паламарчук, председатель совета директоров форума, председатель правления Ситибанк Украина Стивен Фишер; начальник департамента операционного риска Платинум Банка Андрей Игнатов.

* Пресс-конференция председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Елены Миколайчук на тему: "Результаты четвертого заседания стран-членов Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработанным топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, которое состоялось 14-23 мая 2012 року в МАГАТЭ".

* Пресс-конференция ПВ ЦЕИ, руководителя Постоянной делегации ВРУ Валерия Камчатного в ходе заседания парламентского комитета парламентского измерения Центральноевропейской инициативы на тему: "Туризм и мобильность граждан как важные составляющие расширения взаимодействия стран ЦЕИ".

* Пресс-конференция на тему: «МакДональдз в Украине: 15 лет успеха». В работе примет участие Иан Борден, вице-президент Восточно- Европейского Дивизиона МакДональдз, ген.директор ПИИ «МакДональдз Юкрейн Лтд». Вопросы: Достижения МакДональдз за 15 лет работы в Украине; Работа с персоналом; Качество и поставщики; Корпоративная социальная ответственность.

* Пресс-конференция предприятия "Терминал-М", входящего в Ассоциацию "Промышленно-строительная группа "Ковальская", на которой будет представлен новый асортимент продукции и принцип работы механизированных технологий ТМ "Siltek". Участники: руководители, технологи и специалисты предприятия «Терминал-М». После пресс-конференции состоится мастер-класс по демонстрационному нанесению шпаклевок, фасадных красок и цветных кладочных смесей.

* Состоится церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Союзом сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и ЮТЭМ - инжиниринг. Соглашение направлено на сотрудничество между ЮТЭМ и ССОКУ по обеспечению развития биоэнергетических технологий на селе посредством использования теплогенераторов прямого сжигания соломы, производства ЮТЭМ. В соответствии с Соглашением стороны будут объединять усилия и свои возможности с целью стимулирования развития использования биоэнергетических технологий в сельской местности. Также состоится пресс-конференция.

* Пресс-конференция на тему: «Детский отдых: куда поедут маленькие туристы?». Участники: зам.председателя Всеукраинской ассоциации туристических операторов Виктор Зинченко и зав.кафедрой клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования им.П.Шупика Лариса Кузнецова.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Украинский рынок доставки воды: тенденции и прогнозы на 2012 год». Низкое качестве питьевой воды в Украине (водопроводной, бюветной) и стремление жителей украинских городов к европейским стандартам привели к стремительному развитию рынка доставки бутилированной воды. Вопросы: текущая ситуация и актуальные тенденции на украинском рынке доставки бутилированной воды; качество воды, производимой в Украине: мифы и реальность, критерии оценки и подтверждающие документы; инновационные технологии очистки, разлива и контроля качества бутилированной питьевой воды; внедрение мирового опыта на украинском рынке и др. Участники: Валерия Зубкова, директор компании «Небесна Криниця»; Евгения Кривонос, представитель Ассоциации производителей бутилированных вод Украины; Ирина Примак, маркетинг-директор компании «Небесна Криниця».

* На базе порта «Южный» состоится совещание руководителей служб морской безопасности (СМБ) морских торговых портов Украины под председательством директора ГП «Агентство морской безопасности» Вячеслава Волошина. Совещание организовано во исполнение отдельного поручения зам.министра инфраструктуры Украины - руководителя аппарата В.Корниенко и приказа Госинспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте "О мерах по предотвращению возможных террористических актов и других противоправных действий на период подготовки и во время проведения финальной части ЕВРО - 2012».

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