Наливайченко вышел из «Нашей Украины»

Экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко сложил с себя полномочия председателя политического совета партии «Наша Украина» и прекратил свое членство в партии.

Об этом говорится в заявлении В.Наливайченко, переданном агентству УНИАН его пресс-службой.

«Я слагаю с себя полномочия председателя политического совета партии «Наша Украина» и прекращаю свое членство в партии. Поступаю так, потому что решение об участии «Нашей Украины» в выборах в формате объединенной оппозиции фатально затягивается», - говорится в заявлении.

По словам В.Наливайченко, самостоятельное участие партии или образование ею сепаратных альянсов на выборах противоречат его политической позиции, которую он отстаивал с первого дня пребывания в рядах «Нашей Украины». «Такой подход идет вразрез с процессом объединения оппозиции, предает многолетние надежды украинцев, ослабляет демократическое движение и неминуемо приведет к поражению на выборах», - подчеркнул он.

В.Наливайченко заявил о продолжении своей активной работы в команде единой оппозиции.

«Убежден, что только объединение всех украинских сил сможет одолеть режим коррупционеров и украинофобов и принести качественные изменения в жизни людей. Нужно объединить не только оппозиционные партии, но и всех украинцев для получения народных прав и свобод. Для этого Комитет сопротивления диктатуре должен перерасти в объединенное общенациональное демократическое движение и стать в авангарде борьбы за новую справедливую Украину. Для воплощения такой идеи я приложу максимум усилий», - подчеркивается в заявлении В.Наливайченко.

Киев. 24 мая. УНИАН. Экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко сложил с себя полномочия председателя политического совета партии «Наша Украина» и прекратил свое членство в партии.

Об этом говорится в заявлении В.Наливайченко, переданном агентству УНИАН его пресс-службой.

«Я слагаю с себя полномочия председателя политического совета партии «Наша Украина» и прекращаю свое членство в партии. Поступаю так, потому что решение об участии «Нашей Украины» в выборах в формате объединенной оппозиции фатально затягивается», - говорится в заявлении.

По словам В.Наливайченко, самостоятельное участие партии или образование ею сепаратных альянсов на выборах противоречат его политической позиции, которую он отстаивал с первого дня пребывания в рядах «Нашей Украины». «Такой подход идет вразрез с процессом объединения оппозиции, предает многолетние надежды украинцев, ослабляет демократическое движение и неминуемо приведет к поражению на выборах», - подчеркнул он.

В.Наливайченко заявил о продолжении своей активной работы в команде единой оппозиции.

«Убежден, что только объединение всех украинских сил сможет одолеть режим коррупционеров и украинофобов и принести качественные изменения в жизни людей. Нужно объединить не только оппозиционные партии, но и всех украинцев для получения народных прав и свобод. Для этого Комитет сопротивления диктатуре должен перерасти в объединенное общенациональное демократическое движение и стать в авангарде борьбы за новую справедливую Украину. Для воплощения такой идеи я приложу максимум усилий», - подчеркивается в заявлении В.Наливайченко.

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