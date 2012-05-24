ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Как украинские аграрии провели весеннюю посевную» пишет: Весенние полевые работы в Украине вышли в завершающую фазу. На сегодняшний день посеяны все ранние яровые культуры, и завершается сев поздних. "Дело" аккумулировало данные о структуре посевов-2012 и сравнило их с результатами посевной-2011…

http://delo.ua/business/kak-ukrainskie-agrarii-proveli-vesennjuju-posevnuju-178262/

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Издание «Коммерсант» в публикации «Прыжок в высоту» пишет: Повышение спроса на доллары США на межбанковском рынке вызвало снижение курса гривны, обновившего двухлетний максимум. Участники рынка связывают резкие скачки с выводом денег нерезидентов из страны и желанием Нацбанка приучить рынок к волатильному курсу. Однако причин для продолжения девальвации гривны эксперты пока не видят…

http://www.kommersant.ua/doc/1941457

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Также «Коммерсант» в публикации «Рынок закрыт» пишет: Обнародованный вчера первый рэнкинг публичности участников фондового рынка показал проблему закрытости его участников — у 65-67% торговцев ценными бумагами и компаний по управлению активами даже нет своего сайта. Фактически треть участников не только игнорируют потребности клиента, но и нарушают лицензионные условия. Регулятор намерен их "реанимировать"…

http://www.kommersant.ua/doc/1941458

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Газета «Сегодня» в публикации «Глобальная реконструкция в Киеве: что будет с Контрактовой площадью» пишет: На градсовете Киева поддержали проект реконструкции Гостиного двора на Контрактовой площади. Здание внешне не поменяется, но вместо деревянной появится металлическая крыша, а внутренний двор накроют стеклом. Внутри же планируют сделать современный торговый центр, чем, собственно, и был в свое время Гостиный двор…

http://www.segodnya.ua/news/14381925.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Киевгорстрой» готовится к IPO» пишет: Крупнейший украинский застройщик готовится к прохождению международного аудита «большой четверки», предшествующего первичному размещению акций (IPO) и изучает возможность выпуска облигаций...

http://economics.unian.net/rus/detail/128510

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Политический кризис в России может совпасть с новой волной кризиса экономического» пишет: Политический кризис в России может войти в резонанс с новой волной кризиса экономического, считают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), и тогда негативные последствия весьма возможны…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1779365/mirnyj_ishod_maloveroyaten

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Издание «Известия» в публикации «Политические процессы пошли мимо Суркова» пишет: Курировать «Единую Россию» будет только первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин…

http://www.izvestia.ru/news/525259

(УНИАН)