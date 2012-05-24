Парламент 5 июля рассмотрит вопрос об отмене депутатской неприкосновенности

Верховная Рада Украины 5 июля будет рассматривать законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие постановления «О дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц)» проголосовали 384 народных депутата из 419 зарегистрированных в сессионном зале.

Предусмотрено, что представление предложений и поправок к законопроекту от депутатов продлится до 7 июня.

Проработка комитетами Верховной Рады по вопросам правовой политики, по вопросам бюджета, по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады, по вопросам европейской интеграции, а также внесение предложений и поправок к законопроекту продлится до 22 июня.

Окончательный вариант законопроекта Комитет ВР по вопросам правовой политики должен подготовить до 4 июля и организовать предоставление народным депутатам документов.

В свою очередь лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин отметил, что фракция также настаивает на отмене неприкосновенности Президента и судей, а не только депутатов.

Он напомнил, что оппозиция сегодня зарегистрирует альтернативный законопроект об отмене неприкосновенности целого списка должностных лиц. При этом А.Кожемякин сказал, что принятие этого постановления фракция поддержит.

Лидер фракции КПУ Петр Симоненко отметил, что рассмотрение этого вопроса перед выборами является популизмом и спекуляцией. По его словам, еще 5 лет назад вставал вопрос об отмене неприкосновенности, однако до сих пор ничего не решено.