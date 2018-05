Меняющийся мир бросает вызов газетам

Смогут ли печатные издания достойно принять вызов меняющегося мира и найти формулу выживания в новую эру господства интернета? Ответ на этот, как и на многие другие актуальные вопросы украинские медийщики смогут получить 2-5 сентября, когда в Киеве состоится 64-й Всемирный газетный Конгресс и 19-й Всемирный форум редакторов.

Эти два представительных форума предоставят представителям украинской прессы возможность почерпнуть опыт у лидеров мировой индустрии печатных СМИ, помогут определить тенденции рынка и завязать полезные контакты с известными медийными топ-менеджерами.

Уровень мероприятия обещает быть чрезвычайно высоким. По данным организаторов - WAN-IFRA (World Association of Newspapers and News Publishers), свое участие подтвердили такие докладчики, как Майкл Голден - бывший издатель International Herald Tribune, который сейчас работает в компании New York Times, Грэг Гайвуд, руководитель Fairfax Media – крупнейшего австралийского холдинга, лидирующего в работе с цифровыми медиа и по генерированию цифровых доходов. Также в Киев прибудут Лаура Эванс – вице-президент The Washington Post, издатель и генеральный директор Toronto Star Джон Крюкшанк и другие.

Борис Ложкин – президент группы компаний United Media Holding (UMH Group), член правления WAN-IFRA и вице-президент Украинской ассоциации издателей периодической прессы (УАИПП) – еще в сентябре 2010 года выступил с инициативой и пригласил WAN-IFRA провести в Украине Всемирный газетный конгресс и Всемирный форум редакторов. Официальная принимающая сторона - Украинская ассоциация издателей периодической прессы (генеральный директор Алексей Погорелов). Украинский Институт Развития Медиа (UMDI), который возглавляет Алена Громницкая, является официальным коммуникационным партнёром УАИПП в рамках подготовки к 64-му Всемирному Газетному Конгрессу и 19-му Всемирному Форуму Редакторов.

«Это уникальный шанс для руководителей украинских медиа: за очень умеренные деньги, без языкового барьера и расходов на перелет и проживание за рубежом, оказаться на переднем крае мировой медиа индустрии. И очень концентрировано, за три дня, послушать и вживую пообщаться с теми, кто сегодня определяет информационную картину мира. Это как книга, которую нельзя не прочитать», - считает Алексей Погорелов.

Киев выиграл право провести это крупнейшее международное событие в индустрии медиа у Сиднея и Мадрида. А это означает, что хотя украинский медиа-рынок сравнительно небольшой и непростой, но WAN-IFRA все же делает ставку на его перспективность. Так что развиваться украинским СМИ придется по рыночным законам демократического общества – когда за продукт читатель голосует гривной. В итоге на рынке останутся только самые интересные проекты с наилучшим контентом и эффективным менеджментом. И которые смогут сформировать для своего читателя уникальное торговое предложение, за которое тот будет платить деньги.

Печатные медиа - ведутся ожесточенные бои за читателя

Рынок печатных медиа и в Украине, и в мире нестабилен уже несколько лет. Пережив мировой финансовый кризис, издания ведут затяжную «войну форматов», пытаются угнаться за новыми технологическими прорывами, стараются угадать предпочтения аудитории и готовы драться до последнего за изрядно похудевшие рекламные бюджеты.

В Украине в 1991 году выходило 2070 наименований СМИ (1909 газет и 161 журнал). Перед кризисом 2008 г. число изданий удвоилось до 4187 (2448 газет, 1739 журналов). В 2009 г. издавалось 4157 СМИ (2347 газет, 1810 журналов) - данные УАИПП.

Но правильно ли была выбрана линия поведения конкретного издания, как нужно измениться газете или журналу, чтобы приобрести новых читателей, каковы перспективы рынка периодики и мегаактуальный сегодня вопрос – как не проигрывать цифровым медиа борьбу за аудиторию?

У польской Gazeta Wyborcza сейчас самые низкие продажи за последние 18 лет – менее 276 тыс. экземпляров. Тем временем Уоррен Баффет прикупил газетное подразделение компании Media General (оно издает 63 газеты!). И это при том, что еще в 2007 году Баффет в своем обращении к инвесторам был настроен крайне скептически по отношению к «традиционным медиа». Наверняка старик знает что-то позитивное о будущем печатных СМИ. Впрочем, не только Баффет полон оптимизма.

Еще один характерный случай: в Мексике цифровая газета, которая с 2006 года выходила исключительно для интернет-аудитории, в конце апреля 2012-го начала выходить в печатном виде 5 раз в неделю. Все это говорит о том, что у «традиционных медиа» есть не только будущее, но и перспективы развития. Их издателям нужно лишь грамотно позиционировать себя и свой контент.

"Буква" и "цифра" - сопредельные миры

Еще недавно была популярной теория о том, что «цифра» как носитель победит всех, информация уйдет в Интернет, а лэптопы, планшеты, и прочие гаджеты убьют газету и бумагу как носитель. Однако этого не происходит. Часть аудитории действительно ушла

от привычной "бумаги" в Интернет. Однако все уже убедились в том, что это не взаимоисключающие форматы.

Мы живем в информационную эпоху. То есть все решения принимаем на основе информации. И она нам нужна – постоянно, в большом количестве. Но при этом - разная и по различным каналам. Речь идет об удобстве получения той информации, которая нам нужна здесь и сейчас. И если это короткие новости, их удобно читать на экране смартфона или планшета. Но если речь идет об аналитике или поясняющей инфографике – ее лучше воспринимают в печатных СМИ. К печатному слову наибольшее доверие, с его помощью можно подробно объяснить человеку простым языком сложные вещи. И люди гораздо больше могут потратить времени на чтение газеты или журнала, чем на просмотр новостей по телевизору. Пресса в принципе помогает эффективнее жить, лучше управлять своей жизнью.

«Вопросов противостояния между изданиями и «цифрой» нет, есть разве мощная пиар-кампания по пропаганде определенного канала информации», - подчеркивает генеральный директор УАИПП Алексей Погорелов. Для издателей при этом важно, во-первых, не делать интернет-сайт своего издания зеркалом самой газеты (журнала) – тогда печатная версия становится ненужной по крайней мере для части аудитории. А во-вторых, необходимо выделять уникальную информацию, за которую пользователь готов заплатить. Похоже, что многие новости в скором времени будут бесплатными. «Но персонализированные новости, с какой-то дополнительной информацией, с бэк-граундом, которые уже скорее аналитика, чем просто новости – вот за них положено платить. В этом направлении и движется издательский мир», - отмечает Погорелов.

Свежую газету читателю "доставят" реклама и розница

Для укрепления своих позиций у печатных СМИ есть два туза в рукаве. Однако для того, чтобы они "сыграли", нужно приложить немалые усилия.

Туз первый – реклама. Соотношение расходов на рекламу к ВВП в Украине говорит о том, что рынок у нас недооценен, он мог бы быть в два-три раза больше. И есть надежда, что по мере восстановления экономики будет расти и рынок, и реклама. И хотя телевидение пытается активно конкурировать с изданиями за рекламодателя, у печати есть свои преимущества. «Реклама на ТВ не может заменить размещения в прессе. ТВ дает в первую очередь знание марки, пресса – лояльность, более глубокую вовлеченность в коммуникацию бренда. Может какие-то отдельно взятые клиенты меняли свою стратегию, получив более низкий «порог входа» на ТВ, но глобально, клиенты остаются верны эффективным носителям», - заявила в недавнем интервью «МедиаБизнесу» Наталья Бойко, координатор Экспертного Совета УАИПП, директор по маркетингу UMH Publishing.

Туз второй – сбыт. По данным УАИПП, в нашей стране количество розничных точек по продаже прессы и другой печатной продукции (книг и т.д.) примерно в 8 меньше чем в Польше, и раз в 15 меньше чем в Европе. А это - существенное физическое ограничение сбыта: людям не хватает торговых точек, где они могли бы легко на пути своего движения, увидев привлекательную обложку, подходить и совершать импульсивные покупки.

Препятствий для развития сетей киосков с прессой предостаточно. Это и почти 40 разрешений, требующих ежегодного обновления, и неурегулированные земельные вопросы, и борьба с МАФами. Да и сама торговля периодикой немыслима без торговли с наценками на другой товар, например, сигареты. Однако если законодатели не разрешат поднять торговую наценку на «табачку» (этот вопрос планируют вскоре обсуждать в парламенте), это еще больше ухудшит экономику киосков и приведет к дальнейшему сокращению сетей с периодикой. А если бы государство поддержало реализацию прессы как социальную функцию, только развитие розничных сетей могло бы увеличить продажи, а соответственно и тиражи газет и журналов в стране.

Юрий Пелих