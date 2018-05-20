Меняющийся мир бросает вызов газетам
Смогут ли печатные издания достойно его принять и найти формулу выживания в новую эру господства интернета? Об этом медийщики смогут узнать 2-5 сентября на 64-ом Всемирном газетном Конгрессе и 19-ом Всемирном форуме редакторов.
Смогут ли печатные издания достойно принять вызов меняющегося мира и найти формулу выживания в новую эру господства интернета? Ответ на этот, как и на многие другие актуальные вопросы украинские медийщики смогут получить 2-5 сентября, когда в Киеве состоится 64-й Всемирный газетный Конгресс и 19-й Всемирный форум редакторов.
Эти два представительных форума предоставят представителям украинской прессы возможность почерпнуть опыт у лидеров мировой индустрии печатных СМИ, помогут определить тенденции рынка и завязать полезные контакты с известными медийными топ-менеджерами.
Уровень мероприятия обещает быть чрезвычайно высоким. По данным организаторов - WAN-IFRA (World Association of Newspapers and News Publishers), свое участие подтвердили такие докладчики, как Майкл Голден - бывший издатель International Herald Tribune, который сейчас работает в компании New York Times, Грэг Гайвуд, руководитель Fairfax Media – крупнейшего австралийского холдинга, лидирующего в работе с цифровыми медиа и по генерированию цифровых доходов. Также в Киев прибудут Лаура Эванс – вице-президент The Washington Post, издатель и генеральный директор Toronto Star Джон Крюкшанк и другие.
Борис Ложкин – президент группы компаний United Media Holding (UMH Group), член правления WAN-IFRA и вице-президент Украинской ассоциации издателей периодической прессы (УАИПП) – еще в сентябре 2010 года выступил с инициативой и пригласил WAN-IFRA провести в Украине Всемирный газетный конгресс и Всемирный форум редакторов. Официальная принимающая сторона - Украинская ассоциация издателей периодической прессы (генеральный директор Алексей Погорелов). Украинский Институт Развития Медиа (UMDI), который возглавляет Алена Громницкая, является официальным коммуникационным партнёром УАИПП в рамках подготовки к 64-му Всемирному Газетному Конгрессу и 19-му Всемирному Форуму Редакторов.
«Это уникальный шанс для руководителей украинских медиа: за очень умеренные деньги, без языкового барьера и расходов на перелет и проживание за рубежом, оказаться на переднем крае мировой медиа индустрии. И очень концентрировано, за три дня, послушать и вживую пообщаться с теми, кто сегодня определяет информационную картину мира. Это как книга, которую нельзя не прочитать», - считает Алексей Погорелов.
Киев выиграл право провести это крупнейшее международное событие в индустрии медиа у Сиднея и Мадрида. А это означает, что хотя украинский медиа-рынок сравнительно небольшой и непростой, но WAN-IFRA все же делает ставку на его перспективность. Так что развиваться украинским СМИ придется по рыночным законам демократического общества – когда за продукт читатель голосует гривной. В итоге на рынке останутся только самые интересные проекты с наилучшим контентом и эффективным менеджментом. И которые смогут сформировать для своего читателя уникальное торговое предложение, за которое тот будет платить деньги.
Печатные медиа - ведутся ожесточенные бои за читателя
Рынок печатных медиа и в Украине, и в мире нестабилен уже несколько лет. Пережив мировой финансовый кризис, издания ведут затяжную «войну форматов», пытаются угнаться за новыми технологическими прорывами, стараются угадать предпочтения аудитории и готовы драться до последнего за изрядно похудевшие рекламные бюджеты.
Но правильно ли была выбрана линия поведения конкретного издания, как нужно измениться газете или журналу, чтобы приобрести новых читателей, каковы перспективы рынка периодики и мегаактуальный сегодня вопрос – как не проигрывать цифровым медиа борьбу за аудиторию?
У польской Gazeta Wyborcza сейчас самые низкие продажи за последние 18 лет – менее 276 тыс. экземпляров. Тем временем Уоррен Баффет прикупил газетное подразделение компании Media General (оно издает 63 газеты!). И это при том, что еще в 2007 году Баффет в своем обращении к инвесторам был настроен крайне скептически по отношению к «традиционным медиа». Наверняка старик знает что-то позитивное о будущем печатных СМИ. Впрочем, не только Баффет полон оптимизма.
Еще один характерный случай: в Мексике цифровая газета, которая с 2006 года выходила исключительно для интернет-аудитории, в конце апреля 2012-го начала выходить в печатном виде 5 раз в неделю. Все это говорит о том, что у «традиционных медиа» есть не только будущее, но и перспективы развития. Их издателям нужно лишь грамотно позиционировать себя и свой контент.
"Буква" и "цифра" - сопредельные миры
Еще недавно была популярной теория о том, что «цифра» как носитель победит всех, информация уйдет в Интернет, а лэптопы, планшеты, и прочие гаджеты убьют газету и бумагу как носитель. Однако этого не происходит. Часть аудитории действительно ушла
от привычной "бумаги" в Интернет. Однако все уже убедились в том, что это не взаимоисключающие форматы.
Мы живем в информационную эпоху. То есть все решения принимаем на основе информации. И она нам нужна – постоянно, в большом количестве. Но при этом - разная и по различным каналам. Речь идет об удобстве получения той информации, которая нам нужна здесь и сейчас. И если это короткие новости, их удобно читать на экране смартфона или планшета. Но если речь идет об аналитике или поясняющей инфографике – ее лучше воспринимают в печатных СМИ. К печатному слову наибольшее доверие, с его помощью можно подробно объяснить человеку простым языком сложные вещи. И люди гораздо больше могут потратить времени на чтение газеты или журнала, чем на просмотр новостей по телевизору. Пресса в принципе помогает эффективнее жить, лучше управлять своей жизнью.
«Вопросов противостояния между изданиями и «цифрой» нет, есть разве мощная пиар-кампания по пропаганде определенного канала информации», - подчеркивает генеральный директор УАИПП Алексей Погорелов. Для издателей при этом важно, во-первых, не делать интернет-сайт своего издания зеркалом самой газеты (журнала) – тогда печатная версия становится ненужной по крайней мере для части аудитории. А во-вторых, необходимо выделять уникальную информацию, за которую пользователь готов заплатить. Похоже, что многие новости в скором времени будут бесплатными. «Но персонализированные новости, с какой-то дополнительной информацией, с бэк-граундом, которые уже скорее аналитика, чем просто новости – вот за них положено платить. В этом направлении и движется издательский мир», - отмечает Погорелов.
Свежую газету читателю "доставят" реклама и розница
Для укрепления своих позиций у печатных СМИ есть два туза в рукаве. Однако для того, чтобы они "сыграли", нужно приложить немалые усилия.
Туз первый – реклама. Соотношение расходов на рекламу к ВВП в Украине говорит о том, что рынок у нас недооценен, он мог бы быть в два-три раза больше. И есть надежда, что по мере восстановления экономики будет расти и рынок, и реклама. И хотя телевидение пытается активно конкурировать с изданиями за рекламодателя, у печати есть свои преимущества. «Реклама на ТВ не может заменить размещения в прессе. ТВ дает в первую очередь знание марки, пресса – лояльность, более глубокую вовлеченность в коммуникацию бренда. Может какие-то отдельно взятые клиенты меняли свою стратегию, получив более низкий «порог входа» на ТВ, но глобально, клиенты остаются верны эффективным носителям», - заявила в недавнем интервью «МедиаБизнесу» Наталья Бойко, координатор Экспертного Совета УАИПП, директор по маркетингу UMH Publishing.
Туз второй – сбыт. По данным УАИПП, в нашей стране количество розничных точек по продаже прессы и другой печатной продукции (книг и т.д.) примерно в 8 меньше чем в Польше, и раз в 15 меньше чем в Европе. А это - существенное физическое ограничение сбыта: людям не хватает торговых точек, где они могли бы легко на пути своего движения, увидев привлекательную обложку, подходить и совершать импульсивные покупки.
Препятствий для развития сетей киосков с прессой предостаточно. Это и почти 40 разрешений, требующих ежегодного обновления, и неурегулированные земельные вопросы, и борьба с МАФами. Да и сама торговля периодикой немыслима без торговли с наценками на другой товар, например, сигареты. Однако если законодатели не разрешат поднять торговую наценку на «табачку» (этот вопрос планируют вскоре обсуждать в парламенте), это еще больше ухудшит экономику киосков и приведет к дальнейшему сокращению сетей с периодикой. А если бы государство поддержало реализацию прессы как социальную функцию, только развитие розничных сетей могло бы увеличить продажи, а соответственно и тиражи газет и журналов в стране.
Юрий Пелих
|Материал публикуется в рамках информационного партнерства агентства УНИАН со Всемирным газетным Конгрессом и Всемирным форумом редакторов