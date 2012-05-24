Янукович и Путин встретятся в середине июля в Ялте - посол Украины в РФ

Москва. Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин встретятся в середине июля в Ялте в рамках заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир Ельченко.

«На сегодняшний день мы продолжаем согласовывать конкретную дату (заседания) в середине июля согласно договоренности президентов. Я думаю, что, скорее всего, речь идет о второй декаде июля. По пожеланию российской стороны, и мы с этим согласились, заседание межгосударственной комиссии будет проводиться в Ялте», - сказал В.Ельченко.

По его словам, в соответствии с алгоритмом действия межгосударственных механизмов сотрудничества, во второй половине июня должно быть проведено заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества во главе премьер-министров Украины и России Николая Азарова и Дмитрия Медведева.

«Этот вопрос будет обсужден Н.Азаровым во время его встречи с Д.Медведевым 30 мая в Ашхабаде на заседании глав правительств стран СНГ», - сказал посол.

Он отметил, что другие комитеты и подкомиссии межгосударственной комиссии провели свою работу.

По его словам, до встречи президентов должно пройти заседание подкомиссии по вопросам авиационной промышленности.

В.Ельченко сообщил, что вчера украинские дипломаты с коллегами из МИД России обменялись пакетом соглашений и документов, которые могут быть подписаны на уровне премьеров и президентов.

«У нас набирается с десяток, а возможно, и больше документов, готовых к подписанию», - сказал он.

В частности, посол напомнил, что на сегодняшний день почти готовы соглашения относительно пребывания ЧФ РФ в Украине, одно из которых регламентирует порядок передвижения военнослужащих и военной техники флота вне границ их дислокации, а также соглашение о взаимодействии при ликвидации стихийных бедствий. Также есть целый ряд экономических соглашений, например, программа сотрудничества в авиационной отрасли на ближайшие годы и тому подобное.

В.Ельченко отметил, что также готова к подписанию Декларация о стратегическом партнерстве Украины и РФ.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Президент Украины Виктор Янукович после переговоров со своим российским коллегой сообщил, что в июле состоится заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии.

«Мы договорились, что в середине июля состоится межгосударственная комиссия», - сказал В.Янукович. Он отметил, что до этого времени на уровне подкомиссий должны быть подготовлены проекты решений, которые будут вынесены на рассмотрение президентов.

По его словам, на сегодняшний день накопилось много вопросов, и во время заседания они будут решены.