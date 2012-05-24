Эксперты считают более приемлемым для Украины вступление в ЕС, а не в ТС – исследование

Эксперты считают более приемлемым для Украины вступление в Европейский Союз, а не в Таможенный союз.

Как сообщили УНИАН в Центре Разумкова, об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса.

Ответы на вопрос: «В каком интеграционном направлении должна идти Украина?» распределились следующим образом: вступление в ЕС поддерживают 78,6% опрошенных, присоединение к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана – 4,9% экспертов. В свою очередь, 7,8% экспертов убеждены, что Украина не должна вступать ни в Евросоюз, ни в Таможенный союз.

Экспертный опрос был проведен Центром Разумкова с 19 марта по 10 апреля. Опрошены 103 эксперта – народные депутаты Украины, представители центральных и региональных органов исполнительной власти, государственных и неправительственных исследовательских структур, высших заведений образования в Киеве и в регионах Украины, представители СМИ.