Верховная Рада расширила полномочия Азарова и Хорошковского

Верховная Рада приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Кабинете министров Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 260 народных депутатов из 413 зарегистрированных в сессионном зале.

Целью закона является нормативно-правовое обеспечение полномочий Кабинета министров Украины относительно определения распределения полномочий между первым вице-премьер-министром Украины и вице-премьер-министрами Украины.

Кроме того, закон включает в перечень субъектов, которые могут вносить на рассмотрение Кабинета министров проекты актов Кабинета министров, премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров в случае, когда они не возглавляют министерство, а также государственные коллегиальные органы.