ТОП-10 (24 мая)

Европарламент призвал Украину немедленно освободить осужденных по политическим мотивам

Рост индекса производства базовых отраслей в апреле ускорился до 1,3% - НБУ

Украина возобновила поставки сыра в Россию

Киев планирует взять 3,5 млрд грн внутреннего заимствования

Украина вводит мораторий на перевозку ядерных материалов во время Евро-2012

Минфин увеличил выручку от продажи ОВГЗ до 131,8 млн гривень

Нацбанк снова поддержал гривну продажей валюты на межбанке

Стахановский завод ферросплавов может остановить работу

Тигипко рассказал, какие социнициативы Президента на сегодня еще не выполнены

ВР полностью запретила курение в общественных местах

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Европарламент призвал Украину немедленно освободить осужденных по политическим мотивам

Страсбург. Европейский парламент призвал Украину немедленно освободить осужденных по политическим мотивам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции по итогам дебатов “Ситуация в Украине, дело Юлии Тимошенко», одобренной сегодня на заседании Европарламента в Страсбурге.

За резолюцию проголосовало большинство евродепутатов. Голосование проводилось путем поднятия рук.

“(Европарламент – УНИАН) призывает к безусловному немедленному освобождению всех узников, осужденных по политически мотивированным основаниям, в том числе - лидеров оппозиции”, - говорится в третьем пункте резолюции.

При этом евродепутаты также призвали Украину определиться с судьбой осужденных оппозиционеров до начала предвыборной кампании.

“(Европарламент – УНИАН) призывает украинские власти прояснить ситуацию узников, осужденных по политически мотивированным основаниям, до начала предвыборной кампании”, - говорится в документе.

В резолюции подчеркивается, что подписание и ратификация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, а также его эффективная реализация будет требовать улучшения ситуации с правами человека, в том числе декриминализации политических решений путем реформирования Уголовного кодекса Украины, улучшения действия принципа верховенства права, усиления демократии, а также прекращения попыток сдерживания оппозиции и проведения свободных и честных выборов.

Депутаты подчеркнули, что решение текущих проблем в отношениях Украины и ЕС может состояться лишь при желании украинских властей осуществить необходимые реформы, в том числе, реформу судебной системы.

Кроме того, Европарламент выразил обеспокоенность судебными процессами против бывших и действующих правительственных чиновников, выразив мнение, что они не отвечают европейским стандартам честности, беспристрастности, прозрачности и независимости.

Депутаты также выразили сожаление по поводу осуждения бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и подчеркнули, что усиление верховенства права и независимости судебной системы, а также начало борьбы с коррупцией, которая заслуживала бы доверия, являются необходимыми не только для углубления отношений между Украиной и ЕС, но и для улучшения демократии в самой Украине.

В резолюции содержится призыв к украинским властям разделять политическую и уголовную ответственность и изменить, соответственно, действующий Уголовный кодекс.

“(Европарламент – УНИАН) подчеркивает, что демократическая борьба за политические решения должна проходить в парламенте и через участие избирателей в свободных выборах, и не должна разрушаться лично или политически мотивированными действиями уголовного преследования и манипулированием решений в криминальных судах”, - говорится в резолюции.

Евродепутаты также призвали украинские власти гарантировать беспристрастность и прозрачность кассационного процесса Ю.Тимошенко и выразили сожаление по поводу решения Высшего специализированного суда Украины отложить вынесение вердикта до 26 июня этого года.

В документе также содержится призыв к официальному Киеву обеспечить права всех заключенных по политически мотивированным основаниям, и в том числе Ю.Тимошенко, бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего исполняющего обязанности министра обороны Валерия Иващенко, на адекватную медицинскую помощь, а также на доступ без ограничений к адвокатам, и право на посещение близкими родственниками и другими лицами, такими как посол ЕС.

Депутаты также осудили использование силы против Ю.Тимошенко.

“(Европарламент – УНИАН) осуждает использование силы охраной тюрьмы против Ю.Тимошенко и напоминает об обязательстве Украины немедленно и непредвзято изучать все жалобы на пытки или другие формы жестокого, негуманного или деградирующего обращения”, - говорится в документе.

Европарламент призвал Украину создать независимую и беспристрастную комиссию международных юристов для сообщений о возможных нарушениях фундаментальных прав и свобод по делам Ю.Тимошенко и других членов правительства, а также выразил удовлетворение результатами встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с Президентом Европарламента Мартином Шульцем, во время которой Н.Азаров согласился на предложение Президента Европарламента направить в Украину дополнительную группу медиков для обследования Ю.Тимошенко и международно признанных европейских лиц для наблюдения за кассационным процессом бывшего украинского премьера и другими возможными процессами против нее.

Депутаты также приветствовали перевод Ю.Тимошенко из Качановской колонии в больницу, а также заявили, что настаивают на том, чтобы все судебные процессы против бывших и нынешних правительственных чиновников проходили в соответствии с европейскими стандартами честности, беспристрастности, прозрачности и независимости.

В резолюции также выражается тревога по поводу состояния демократических свобод в Украине и практики инструментализации государственных институтов с целью политической мести.

Депутаты также отметили необходимость честных и свободных парламентских выборов, которые состоятся в октябре этого года.

“(Европарламент – УНИАН) подчеркивает критическую важность честных, свободных и прозрачных парламентских выборов в Украине, включая право лидеров оппозиции принимать участие”, - говорится в документе.

Кроме того, в резолюции выражается поддержка успешного проведения Евро-2012 в Украине, но, в то же время, содержится предупреждение для европейских политиков о ситуации в Украине.

“(Европарламент – УНИАН) призывает европейских политиков, которые хотят посетить матчи Евро-2012 в Украине, четко сообщить о своем знании политической ситуации в Украине и изыскать возможность для посещения политических узников в тюрьмах, или посещать (матчи – УНИАН) в качестве частных лиц, а не в качестве VIP-гостей.

Как сообщал УНИАН, дебаты по ситуации в Украине состоялись 22 мая.

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Рост индекса производства базовых отраслей в апреле ускорился до 1,3% - НБУ

В Украине в апреле 2012 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил, на фоне низкой базы сравнения, 1,3% в годовом выражении по сравнению с 0,5% в марте 2012 года, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Рост за январь-апрель составил 1,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

«Высокие темпы роста реальной заработной платы (14,7% за I квартал) способствовали сохранению уровня внутреннего потребительского спроса - рост объема розничного товарооборота ускорился с 13,5% в марте до 16,3% в апреле», - говорится в сообщении Нацбанка.

По данным регулятора, приостановилось падение объемов производства отраслей, ориентированных на обеспечение внутреннего потребительского рынка. Также внутренний потребительский спрос стимулировал производство товаров машиностроения длительного использования (в частности, холодильников и стиральных машин), что позволило добиться роста объемов машиностроения на уровне 6,5%.

Благодаря существенному государственному финансированию приостановилось падение объемов строительных работ - с «минус» 5,6% в марте до «минус» 3,6% в апреле. За январь-апрель падение объемов строительства составило 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Вследствие больших объемов работ, связанных с пересевом значительных площадей озимых, существенно ускорился рост объемов производства сельского хозяйства - с 0,7% в марте до 2,2% в апреле, что обеспечило вклад в прирост ИПБО на уровне 0,2 п. п.

Незначительный рост цен на металлы на внешних рынках способствовал замедлению падения объемов металлургического производства - с 1,6% в марте до 0,2% в апреле. Рост промышленного производства в апреле составил 0% в годовом измерении, за январь-апрель - 0,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По оценкам департамента, рост ВВП за январь-апрель остался почти на уровне января-марта (около 2,5%).

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Украина возобновила поставки сыра в Россию

Москва. Первая партия украинских сыров пересекла украино-российскую границу после получения разрешения восстановить поставки в Россию, сообщил собственному корреспонденту УНИАН в РФ Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир Ельченко.

«Вчера во второй половине дня первая партия сыров пересекла украино-российскую границу. Несколько фур повезли несколько десятков тон украинских сыров», - сказал В.Ельченко.

Он подчеркнул, что задержек на границе не было, поскольку есть все необходимые разрешения.

Посол отметил, что сотни украинских рабочих смогут вернуться на свои рабочие места. По его словам, до этого момента производство на нескольких сырзаводах в Украине было заморожено.

В.Ельченко сообщил, что еще три украинских предприятия продолжают процедуру проверки и сертификации.

«В ближайшие дни они должны представить, как и первые четыре завода, тестовые партии сыра, будут проведены соответствующие лабораторные исследования, выдан сертификат, и они также возобновят экспорт», - сказал он.

Кроме этого, В.Ельченко подчеркнул, что несколько дней назад Украина передала российской стороне список сертифицированных лабораторий, которые после соответствующего соглашения будут в дальнейшем проверять качество сыров на украинской территории.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже российская сторона запретила еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко, было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

10 апреля специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину для проверки, в частности, Пирятинского сырзавода и ЧП КФ «Прометей».

17 апреля на брифинге в Москве министр экономического развития и торговли Украины П. Порошенко сообщил, что три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию. По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

11 мая Роспотребнадзор заявил, что готов разрешить четвертому предприятию - «Дубномолоко» - возобновить поставки сыров в Россию.

Однако 16 мая Г.Онищенко сообщил, что Роспотребнадзор в ходе лабораторного контроля обнаружил недостатки в образцах сыра двух украинских заводов, которые ранее получили разрешение возобновить поставки своей продукции на российский рынок, анализ образцов с двух других предприятий пока не завершен.

18 мая пресс-секретарь Роспотребнадзора Любовь Воропаева сообщила УНИАН, что четыре украинских сырзавода прошли лабораторный контроль и возобновляют поставки в Россию.

«По результатам лабораторного контроля образцов сыра Роспотребнадзор разрешил четырем украинским заводам вернуться на российский рынок. Речь идет о продукции «Пирятинский сырзавод», «Дубномолоко», «Гадячсыр» и «Прометей», - сказала Л.Воропаева.

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Киев планирует взять 3,5 млрд грн внутреннего заимствования

Киев планирует привлечь внутренний заем на сумму 3,5 мдрд грн сроком на три года с процентной ставкой не более 15,25% годовых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге секретарь Киевсовета Галина Герега.

Она отметила, что сегодня депутаты должны рассмотреть на сессии соответствующий проект решения.

Как сообщал УНИАН, часть этого займа (2,4 млрд грн) предусматривается направить на погашение внешнего займа в размере 250 млн долларов, который был взят в 2007 году и срок погашения которого заканчивается в ноябре этого года, а 1,1 млрд грн - на развитие инфраструктуры Киева.

Между тем в оппозиции заявляют, что новый заем в сумме 3,5 млрд грн увеличит сумму долга Киева практически до размера годового бюджета столицы.

«На сегодня долг Киева, который тянется с 2007 года, достигает 12 млрд грн, если прибавить к нему запланированные заимствования в сумме 3,5 млрд грн, что больше суммы специального фонда бюджета на 2012 год, то общая сумма долга будет составлять 15,5 млрд грн», - подчеркнула, в частности, лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова.

«Сумма долга в 15,5 млрд грн больше реального бюджета Киева прошлого года и наверное будет равна нынешнему бюджету столицы, поскольку традиционно А.Попов недовыполняет его на несколько миллиардов гривень», - отметила Т.Мелихова.

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Украина вводит мораторий на перевозку ядерных материалов во время Евро-2012

На период проведения Евро-2012 Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР) не буде выдавать разрешений на перевозку ядерных материалов по территории Украины.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявила председатель ГИЯР Елена Мыколайчук.

По ее словам, новое положение о транспортировке ядерных материалов принятое Кабинетом министров Украины в 2007 году, предусматривает, что в случае проведения крупных массовых мероприятий в Украине ГИЯР можем ограничивать такие перевозки. «Мы этим правом воспользовались и почти за год до начала чемпионата Евро-2012 направили предупреждение всем нашим зарубежным партнерам и НАЭК «Энергоатом» о том, что за несколько дней до начала чемпионата и на всем его протяжении, ГИЯР не будет выдавать разрешения на перевозки ядерных материалов, как для наших станций, так и транзитные», - сказала Е.Мыколайчук.

Говоря о мотивации такого моратория, Е.Мыколайчук отметила, что он не связан напрямую с опасностью таких перевозок. «Не то чтобы эти перевозки такие опасные, как вы знаете за все эти годы у нас не было ни одного инцидента. Мы просто не хотим отвлекать силы правопорядка, задействованные в охране эшелонов, перевозящих ядерные материалы, от обеспечения безопасности чемпионата», - уточнила Е.Мыколайчук и добавила: «Мы также принимаем участие в работе штаба, обеспечивающего безопасность проведения Евро-2012».

Справка УНИАН. Согласно межправительственным соглашениям, через территорию Украины осуществляется транзитная перевозка ядерных материалов между Россией, Словакией и Венгрией. Украина обеспечивает транзит транспорта со специальными грузами через свою территорию. Порядок оформления разрешительных документов на транзит транспорта со специальными грузами через территорию Украины регулируется законодательством Украины.

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Минфин увеличил выручку от продажи ОВГЗ до 131,8 млн гривень

Министерство финансов Украины на аукционах в четверг, 24 мая, продало пятилетние облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 131,776 миллиона гривень, сообщается на сайте министерства.

Средневзвешенная доходность госбумаг с погашением 5 апреля 2017 года составила 13,95% при номинальном уровне доходности 14,30%. На покупку этих ОВГЗ Минфин получил лишь одну заявку.

Также одну неудовлетворенную заявку Минфин получил по выставленным на продажу годичным облигациям.

Другие предложенные к размещению ОВГЗ, сроками обращения три и семь лет, не получили ни одной заявки.

На предыдущих аукционах 22 мая Минфин продал валютные двухлетние ОВГЗ на 3,601 млн долларов с доходностью 9,3%.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.

Общий объем ОВГЗ, которые находятся в обращении (по сумме основного долга), в апреле вырос на 2% - до 174,28 млрд грн.

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Нацбанк снова поддержал гривну продажей валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 24 мая, второй день подряд на закрытии торгов вышел на рынок с продажей валюты по 8,02 грн/долл. и покупкой 7,9925 грн/долл. Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка с иностранным капиталом.

Банкиры высказывают сомнения в эффективности таких поздних выходов Нацбанка с целью сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни. Банки должны подать заявки на покупку валюты у регулятора до 14.00 и, до этого времени, уже второй день подряд остаются неизвестными намерения НБУ об участии или не участии в торгах.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке котировки на американскую валюту продолжали расти. Торги по доллару США открылись ставками 8,0650/8,0740, к 12:00 цены выросли до 8,0875/8,0930. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,0900/8,0945.

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Стахановский завод ферросплавов может остановить работу

Руководство ПАО «Стахановский завод ферросплавов» (СЗФ) заявляет о возможной вынужденной остановке работы предприятия, если постановление Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере энергетики (НКРЭ) об изменении критериев отнесения к классам потребителей электроэнергии вступит в силу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 24 мая, на пресс-конференции заявил председатель правления СЗФ Владимир Солошенко.

Согласно копии постановления НКРЭ «Об утверждении Критериев определения классов потребителей электрической энергии, дифференцированных по степеням напряжения», которая была роздана журналистам, документ вступит в силу 1 января 2013 года.

По словам В.Солошенко, данное постановление переводит завод с 1-го на 2-й класс потребителя электроэнергии.

«В нем ликвидирован пункт, который ранее гарантировал нашему предприятию классификацию по первому классу потребителя. Это означает, что цена электроэнергии для предприятия вырастет на 28%. Следовательно, себестоимость нашей продукции вырастет, поскольку 50-60% в ней занимает доля расходов на электроэнергию. Национальная продукция станет неконкурентоспособной, в то же время импортеры ферросплава из Индии, Китая, России окажутся в более выгодном положении на украинском рынке, поскольку себестоимость их продукции ниже. Да в этих странах и цена на электроэнергию также гораздо ниже, чем в Украине», - сказал В.Солошенко.

Первый заместитель председателя правления СЗФ Денис Сысуев напомнил, что подобная ситуация сложилась на ферросплавном заводе в Запорожье, который уже переведен с первого на второй класс потребителей электроэнергии.

«В итоге завод практически стоит, а те мощности, которые не остановлены, работают в убыток. То же может случиться и со Стахановским заводом ферросплавов. Если цена электроэнергии повысится на 28%, то себестоимость одного из наших сплавов увеличится на 14,6%. Сейчас предприятие работает на украинском рынке с рентабельностью до 5%, при повышении себестоимости продукции рентабельность составит минус 12%. За 2011 год завод потребил электроэнергию на 1 млрд грн. Ежемесячно, при повышении тарифа, предприятие вынуждено будет платить дополнительно 21 млн грн за электроэнергию, в год дополнительно выйдет 260 млн грн. Содержать завод и работать в убыток акционеры просто не станут, поэтому при таком сценарии, предприятие остановит работу и все сотрудники будут сокращены», - сказал Д.Сысуев.

Он также отметил, что окончательное решение по принятию данного постановления будет принято до 30 мая на совещании в НКРЭ, в котором примут участие представители тех предприятий, которых касается данное постановление.

«Этот документ поставит под угрозу не только «Стахановский завод ферросплавов», но и ряд других предприятий Украины в химической, металлургической отрасли», - отметил В.Солошенко.

Справка УНИАН. 12 апреля этого года НКРЭ опубликовала проект постановления «Об утверждении Критериев определения классов потребителей электроэнергии, дифференцированных по степеням напряжения». Исходя из новых критериев, перестанет относиться к потребителям 1-го класса и перейдет к потребителям 2-го класса ряд крупных украинских предприятий. По мнению экспертов, в частности, это может коснуться ПАО «Шосткинский завод химических реактивов», АО «Донецкий электрометаллургический завод» и ПАО «Стахановский завод ферросплавов», в результате тариф на электроэнергию для этого предприятия увеличится почти на 30%.

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Тигипко рассказал, какие социнициативы Президента на сегодня еще не выполнены

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко рассказал, какие социальные инициативы Президента Виктора Януковича на сегодня еще не выполнены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга после заседания Совета регионов.

«Все решения приняты (относительно социальных инициатив – УНИАН), деньги в бюджете есть, таких решений полностью у нас выполнено 10…», - сказал С.Тигипко.

По его словам, осталось три невыполненных вопроса. В частности, это подготовка социальных работников.

«Уже в июне мы должны принять на работу и начать готовить 12 тысяч специалистов, которые станут участковыми социальными работниками. Их функции будут сосредоточены, в первую очередь, на защите прав детей», - подчеркнул вице-премьер-министр. С.Тигипко надеется, что в июне-июле такие специалисты приступят к работе.

Второй вопрос касается переведения детей-сирот на семейные формы воспитания. «Вторая позиция, которая сейчас у нас находится в процессе выполнения – мы должны практически всех детей-сирот, которые есть в Украине, перевести на семейные формы воспитания», - сказал он.

Как отметил С.Тигипко, на сегодня в украинских интернатах пребывает 21,5 тыс детей.

Третий вопрос, по словам С.Тигипко, касается внесения изменений в законодательство в сфере занятости. В частности, он напомнил, что на сегодня уже в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о занятости, 6 июня документ будет рассматриваться в профильном комитете. С.Тигипко ожидает, что в июне законопроект будет принят.

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ВР полностью запретила курение в общественных местах

Верховная Рада Украины полностью запретила курение в общественных местах.Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий» проголосовали 366 народных депутатов из 422 зарегистрированных в сессионном зале.

Запрещается курение табачных изделий, а также электронных сигарет и кальянов в лифтах и таксофонах; в помещениях и на территории заведений здравоохранения; в помещениях и на территории учебных заведений; на детских площадках; в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта; в подъездах жилых домов; в подземных переходах; в транспорте общего пользования, который используется для перевозки пассажиров; в помещениях заведений ресторанного хозяйства; в помещениях объектов культурного назначения; в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений; на стационарно оборудованных остановках маршрутных транспортных средств.

Запрещается, кроме специально отведенных для этого мест, курение табачных изделий в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; в помещениях гостиниц и аналогичных мест размещения граждан; в помещениях общежитий; в аэропортах и на вокзалах.

Владелец, уполномоченные им лица или арендаторы соответствующих сооружений или отдельных помещений обязаны отвести специальные места для курения, суммарная площадь которых не должна превышать 10% общей площади соответствующего сооружения или помещения, оборудованные вытяжной вентиляцией или другими средствами для удаления табачного дыма.

Ограничения по употреблению табачных изделий и ответственность за их нарушение устанавливаются Законом «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения».

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования, кроме некоторых положений, которые вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования этого закона.

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