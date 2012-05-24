Курс НБУ на 25.05.12

Официальный курс НБУ на 25.05.12 100 USD США – 799.2500 (на 24 мая – 799.2500) 100 EUR – 1003.6182 (на 24 мая – 1011.7706) 10 RUR – 2.5273 (на 24 мая – 2.5470)

Официальный курс НБУ на 25.05.12 100 USD США – 799.2500 (на 24 мая – 799.2500) 100 EUR – 1003.6182 (на 24 мая – 1011.7706) 10 RUR – 2.5273 (на 24 мая – 2.5470) Учетные курсы банковских металлов на 25.05.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 124563.11 (на 24 мая – 124283.38) 961 XAG 10 Серебро – 2244.29 (на 24 мая – 2218.72) 962 XPT 10 Платина – 113253.73 (на 24 мая – 113733.28) 964 XPD 10 Палладий – 47155.75 (на 24 мая – 48274.70)

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