Анонс на 25 мая

* Состоится презентация результатов исследования, проведенного Всемирным банком совместно с Проектом Агентства США по международному развитию (USAID) «Агроинвест» и соответствующими учреждениями украинского правительства. Исследование осуществлялось в рамках Модуля оценки управления землями (LGAF), разработанного Всемирным банком. Приглашены: Сергей Тигипко, вице-премьер, министр социальной политики Украины, Сергей Тимченко, председатель Госагентства земельных ресурсов Украины; Джанина Ярузельски, директор Региональной миссии USAID в Украине, Беларуси и Молдове; Чимяо Фан, директор Всемирного банка по делам Украины , Беларуси и Молдовы; Клаус Дайнингер, Ведущий экономист Всемирного банка; Майкл Мартин, директор офиса экономического роста USAID; Дэниэл Темен, Руководитель Проекта USAID «Агроинвест», Александр Муляр, Координатор модуля оценки управления землями в Украине; Владимир Лапа, эксперт LGAF, гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса и др.

* Состоится второе заседание Украинско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Украиной и Китайской Народной Республикой. Планируется к обсуждению вопрос активизации торговли сельхозпродукцией и продуктами ее переработки, создание украинско-китайского Агротехнопарка. Запланировано подписание рамочного Соглашения о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства между КНР и Украиной при участии ГП «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» и Китайской национальной корпорации генеральных подрядов, Экспортно-импортного банка Китая и Минфина Украины. В 12.30 брифинг министра агрополитики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка, министра финансов Украины Юрия Колобова и руководства китайской делегации.

* Пресс-конференция, посвященная презентации результатов исследования «2011 Government E-Payments Adoption Ranking (GEAR)», проведенного Исследовательским центром The Economist Intelligence Unit (EIU) при поддержке Visa. Эксперты компании The Economist и Visa познакомят с результатами исследования, расскажут о практике использования электронных платежей правительствами разных стран, об основных факторах, влияющих на процесс внедрения электронных платежей органами государственной власти. Участники: Фил Тодд, директор отдела специализированных исследований, The Economist Intelligence Unit; Тоби Илз, эксперт по вопросам Украины, The Economist Intelligence Unit; Стивен Паркер, ген.директор Visa в России, странах СНГ и Юго-Восточной Европы; Светлана Георбелидзе, глава офиса Visa в Украине.

* Состоится официальный запуск нового консультативного проекта IFC "Инвестиционный климат в аграрном секторе Украины", который будет осуществляться при финансовой поддержке Швейцарской Конфедерации. Участники: Елена Волошина, руководитель деятельности IFC в Украине, Гуидо Белтран, директор Швейцарского бюро сотрудничества в Украине, представители министерства аграрной политики и продовольствия, представители корпоративного сектора.

* Пресс-конференция на тему: «Результаты по закупке ТЭО составляющей НП «Городская кольцевая дорога» и презентация проекта дороги и моста через Днепр. Участники: председатель Госинвестпроекта Владислав Каськив, директор департамента Национальных проектов Юрий Гусев, а также представители победителя закупки конкурсных торгов на разработку ТЭО проекта.

* Состоится заседание Общественной коллегии по защите исторического центра Киева. Организатор - Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности. Участники: Александр Бригинец, глава постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам культуры и туризма, Виталий Ковалинский, историк Киева, писатель, Михаил Кальницкий, историк, литератор, журналист; Людмила Губианури, директор Литературно-мемориального музея Михаила Булгакова, Александр Данилюк, координатор гражданского движения «Спільна справа» .

* Состоится Украино-Балтийский форум. Главная тема форума: вопрос: каким образом дружба между Украиной и странами Балтии может способствовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС. Кроме того, отдельная панель будет посвящена механизмам улучшения сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах между Украиной и странами Балтии. В форуме примут участие представители власти, бизнеса, международных и общественных организаций Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.

* Состоится встреча с с представителем Гонконгской фондовой биржи Майклом Ченом, ведущим специалистом департамента эмиссионного маркетинга Гонконгской фондовой биржи («Hong Kong Exchanges and Clearing Limited»). Организатор: Бизнес школа МИМ-Киев.

***

