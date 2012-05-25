ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Некурящая Украина: Последствия для бизнеса» пишет: Рада ввела жесткие ограничения на курение — через полгода сигарета окажется вне закона в ресторанах, госучреждениях и остановках.Рестораторы ожидают снижения посещаемости, а табачники могут пострадать от отказа HoReCa от лицензий на торговлю табаком

http://delo.ua/business/nekurjaschaja-ukraina-posledstvija-dlja-biznesa-178343/

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Издание «Коммерсант» в публикации «В Украину целятся из заправочного пистолета» пишет: Российский "Газпром" создает сеть АЗС в Украине. Его дочерняя компания "Газпром нефть" воспользовалась остановкой большинства НПЗ в стране и начала поставки бензина, переработанного по давальческой схеме на одном из белорусских НПЗ. Эксперты опасаются, что "Газпром" достаточно быстро получит значительную часть украинского рынка, и это позволит ему диктовать цены на бензин…

http://www.kommersant.ua/doc/1942117

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Также «Коммерсант» в публикации «Дорога каждая минута» пишет: Компания "МТС-Украина" повышает тарифы: стоимость звонков внутри сети и абонентам другим операторов в популярных тарифах вырастет на 20-50%. Другие операторы за последние месяцы тоже постепенно повышали тарифы, объясняя это как ростом спроса, так и инфляцией. Впрочем, эксперты полагают, что таким образом компания пытается обеспечить привычный для акционеров рост финпоказателей при отсутствии новых подключений. …

http://www.kommersant.ua/doc/1942126

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Также «Коммерсант» в публикации «Украина стала менее вовлеченной» пишет: Ухудшение бизнес-климата вместе с усилением административного давления привели к падению Украины в рейтинге вовлеченности стран в международную торговлю. При этом избежать большего падения стране помогла подготовка к Евро-2012, улучшившая оценку транспортной инфраструктуры. Однако после проведения чемпионата уровень вложений в инфраструктуру упадет, напоминают эксперты, а значит, в новом рейтинге темпы падения Украины могут быть еще большими…

http://www.kommersant.ua/doc/1942128

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Газета «Сегодня» в публикации «Пробки в Киеве: в июне прогнозируют 8 из 10 баллов (Как объехать)» пишет: Для разгрузки дорог во время Евро-2012 будут использовать перехватывающие паркинги - "Сегодня" выяснила их дислокацию…

http://www.segodnya.ua/news/14382540.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Меняющийся мир бросает вызов газетам» пишет: Смогут ли печатные издания достойно его принять и найти формулу выживания в новую эру господства интернета? Об этом медийщики смогут узнать 2-5 сентября на 64-ом Всемирном газетном Конгрессе и 19-ом Всемирном форуме редакторов...

http://economics.unian.net/rus/detail/128643

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Сколько стоят российские компании» пишет: Капитализация всех компаний, входящих в индекс ММВБ, сравнялась со стоимостью Apple. То, что при $105 за баррель нефти большая часть российского ТЭКа, металлургии, госбанки и многое другое оценивается как одна компания, даже большая и хорошая, - позор для российского рынка, говорят его участники…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1782869/rynok_popal_v_yablochko

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Издание «Известия» в публикации «Расстрел Бурлакова и Эткиной связали с процессом в США по Wadan Yards» пишет: Незадолго до нападения в ресторане «Хуторок» Анна Эткина дала показания в суде Нью-Йорка против экс-представителя президента Игоря Юсуфова…

http://www.izvestia.ru/news/525275

(УНИАН)