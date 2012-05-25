Азаров: Украина пошла на беспрецедентные компромиссы с ЕС

Украина пошла на беспрецедентные компромиссы в процессе заключения Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня во время встречи с делегацией политической группы «Альянс либералов и демократов Европы» Европейского Парламента, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Мы пошли на многочисленные компромиссы в части заключения Соглашения о зоне свободной торговли. Мы открыли свой рынок для стран Европейского Союза, а ЕС установил для нас десятилетний переходный период, во время которого квоты на ряд важных для нас позиций будут отменены. Соглашений такого типа у Украины нет ни с кем, даже с Россией», - отметил Н.Азаров.

Он добавил, что правительство приложило существенные усилия для заключения Соглашения об ассоциации.

«За один год нам удалось сделать столько, сколько не было сделано за предыдущие пять лет. Достигнуто, это прежде всего потому, что мы пошли на определенные компромиссы и взяли на себя чрезвычайно серьезные обязательства», - подчеркнул глава правительства.

Председатель политической группы «Альянс либералов и демократов Европы» ЕП Ги Верхофстадт, в свою очередь, отметил, что подписание Соглашения об ассоциации – в интересах как Украины, так и ЕС.

«Подписание Соглашения об ассоциации – в интересах как Украины, так и Европейского Союза. Чтобы Соглашение об ассоциации, которое уже закончено, вступило в силу», - сказал европолитик.

Напомним, 19 декабря 2011 года на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров относительно Соглашения об ассоциации.

30 марта 2012 года на уровне глав переговорных делегаций состоялось парафирование Соглашения. Для его подписания необходимо выполнить требования ЕС относительно перевода текста документа на все языки Евросоюза.

Ратификация Соглашения об ассоциации осуществляется Украиной, Европарламентом и всеми государствами-членами ЕС.